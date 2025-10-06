У блозі для Lonely Planet журналіст Джон Волтон, який живе і працює у Франції вже 8 років, розповів про свої улюблені місця, які варто відвідати в ці місяці, пише 24 Канал.

Читайте також Незмінне протягом століть: куди поїхати в Англії, щоб перенестися в минуле

Які місця Франції відвідати восени та взимку?

Страсбург – для відвідування традиційних різдвяних ярмарків у Франції. Маленькі містечка і села Ельзасу – для винних турів і дослідження казкових селищ. Півострів Медок – для дегустації вин регіону Бордо. Кот-д'Аржан, або ж Срібні береги – для велопрогулянок і дегустації морепродуктів. Тулуза – для міського відпочинку восени та взимку. Каркассон і Кастельнодарі – для відвідування замків і смакування ситних зимових страв. Тонон та Івуар на березі Женевського озера – для тихого сільського відпочинку. Альпійська Рів'єра, Екс-ле-Бен і Ансі – для відпочинку у Французьких Альпах. Реймс – для одноденної поїздки з Парижа.



Тонон та Івуар на березі Женевського озера / Фото Shutterstock

Що треба знати про відпочинок у Франції восени?

Низький сезон у Франції триває з кінця лютого до кінця квітня і знову з жовтня до грудня. У ці періоди мандрівники можуть скористатися зниженими цінами в ресторанах і готелях, що робить міжсезонну відпустку привабливим варіантом для економних туристів.

З настанням осені погода у Франції залишається приємно теплою, особливо у вересні, який продовжує літню атмосферу, особливо на Лазурному узбережжі, де "оксамитовий сезон".

Однак справжня осінь приходить у жовтні, приносячи з собою виставку золотого листя. Відвідувачам слід бути готовими до збільшення кількості опадів у цей час, особливо в листопаді, коли температура падає і дощі стають частішими, передає tripmydream.

Які фрази потрібно знати туристам у Франції?