Відвідувачі цього чарівного села побачать, що котеджі залишилися майже незмінними протягом століть. Погляньте самі на позачасову красу англійської сільської місцевості, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Читайте також Його обирають самі італійці: найкращий острів Італії для атмосферного відпочинку

Де в Англії є приховане селище з минулого?

Стентон, мальовниче село, розташоване на краю пагорбів Котсволдз, називають "надзвичайно красивим". Село переважно побудоване із золотистого каменю, а його чарівні котеджі залишаються майже незмінними протягом століть, зберігаючи свою історичну привабливість.



Селище Котсволдз / Фото Вікіпедія

У самому центрі Стентона є старовинна церква Святого Михайла та Всіх Ангелів, в якій збереглися середньовічні настінні розписи, датовані початком 14 століття. Ця церква є свідченням багатої історії села, кожна лава якої має сліди, залишені поколіннями пастухів, які колись прив'язували до неї своїх собак.



Це селище Англії ніби з минулого / Фото TrainLine

Привабливості селу додає паб "Mount Inn", розташований неподалік від центру села на вершині пагорба. Паб пропонує меню місцевої кухні, а також різноманітний вибір крафтового пива, звідки відкривається приголомшливий вид на поселення.

Для тих, хто шукає додаткові заклади харчування, неподалік є The Queens Head у Седжхерсті та різноманітні заклади у сусідньому місті Бродвей, які пропонують широкий вибір страв та напоїв.

Яке місто вважають найщасливішим у Британії?