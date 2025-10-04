Ми вирішили провести маленьке дослідження та дізнатись, які саме міста мають найкращий рівень життя. А це не легко, адже на кінцевий результат впливає купа різних факторів. Тож знайомтесь з нашою знахідкою нижче від 24 Каналу з посиланням на Express.

Що за місто вважають найщасливішим у Великій Британії?

Бервік-апон-Твід ( або просто Бервік ) – це місто, яке має незвичайну історію, адже протягом декількох століть воно понад 13 разів переходило між Англією і Шотландією. Остаточно стало англійським лише в 1482 році. Наразі – це є справжній недооцінений скарб, тому тільки місцеві розуміють його особливість. Розташоване в Нортумберленді – це найпівнічніше місто Англії. За останніми дослідженнями стало відомо, що TheGuardian визнав Бервік, як одне із найщасливіших міст у Великій Британії.

Бервік, огляд: дивитись відео

Це прекрасна локація з дуже дружньою та щирою атмосферою. У місті є все, що потрібно: для любителів природи є пляж Спіттал, де можна прогулятись вздовж узбережжя, або є парк Коронейшн із артілюстраціями. Визначною пам'яткою є елизаветинські оборонні стіни, які вважаються одними з найкращих збережених в Європі. На крайній випадок, якщо ви захочете більших активностей, ви можете доїхати до Единбурга, або Ньюкасла, до яких добиратись менше ніж півтори години.

Куди ще піти та чим зайнятись у Бервіку?

Нудно вам точно не буде, адже не зважаючи на своє дуже невелике населення (13 000 мешканців), є безліч занять та розваг. Багато різних закладів харчування, як, наприклад, популярне кафе Riverside, або ж для шанувальників хорошого пива є мікропаб Curfew, який відзначений багатьма нагородами. Якщо шукаєте місце для кіно, театру та образотворчого мистецтва – The Maltings вже чекає на вас.

Яка вартість житла у Бервіку?

Як зазначає TheGuardian, середня ціна у Бервіку становить понад 220 000 фунтів стерлінгів. Якщо запитати у агентів з нерухомості, якою є найпопулярніша вулиця для купівлі житла, відповідь буде Castle Terrace. І це зрозуміло, адже шестикімнатний дім коштує понад 760 000 фунтів стерлінгів. Але якість вражає, усе настільки гармонійно вписується, що створює спокійну атмосферу для тихого та безтурботного життя.



Панорама Бервік / DepositPhotos

