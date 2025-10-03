Про Собор Святого Петра у Ватикані чи Саграда Фамілія в Барселоні знають мільйони туристів, але поряд із ними існують менш відомі, проте не менш захопливі церкви, які можуть стати справжнім відкриттям. Про них розповідає 24 Канал.

Актуально 5 найкрасивіших храмів України, у яких перехоплює подих

Де у світі є найкрасивіші храми?

Гатльґрімскірк'я, Ісландія

Ця дивовижна лютеранська церква у столиці Ісландії Рейк'явіку вражає не лише своєю складною назвою, а й оригінальною архітектурою. Храм повинен був стати символом національної ідентичності Ісландії, що цілком вдалося реалізувати архітектору.

За даними National Geographic, незвичні форми церкви уособлюють природні форми Ісландії – базальтові колони, гейзери, льодовики. Драматична архітектура зовні контрастує зі стриманим мінімалізмом всередині церкви. Висота храму становить 74,5 метра, що робить його найвищою спорудою в Ісландії, а в Рейк'явіку шпилі храму видно з кожного куточка.



Церква Гатльґрімскірк'я в Ісландії / Фото Gabriele Niek, Pexels

До речі, храм названий на честь середньовічного ісландського поета та священника Гатльґрімура П'єтурссона.



Стриманий інтер'єр всередині храму / Фото Nextvoyage, Pexels

Церква Богоматері Розаріо-де-Лас-Лахас, Колумбія

Чи не найбільше у цьому храмі вражає його розташування та краєвиди навколо. Церква побудована у каньйоні над річкою Гуайтара, неподалік кордону з Еквадором. Легенда говорить, що у 1754 році Богоматір з'явилась жінці та її глухонімій дочці, коли ті шукали притулку від бурі. Від тоді це місце стало святим і на початку 20 століття тут збудували церкву в неоготичному стилі.

Як пише Colombia and beyond, храм побудували у формі базиліки з трьома нефами. Гра світла, вітражі та розташування на мосту через ущелину додають цьому місцю захопливого драматизму. Лас-Лахас точно варто побачити хоч раз у житті, щоб відчути його величну атмосферу.



Лас-Лахас у Бразилії / Фото John Buonagurio

Кафедральний собор Бразилії

Цей храм у модерному стилі будували з кінця 1950-х років по 1970 рік. Він має незвичну форму, яка, за даними Arch Daily, має 16 вигнутих бетонних колон, що здіймаються вгору як руки чи корона. Між колонами вставлене скло, то ж купол фактично прозорий. Завдяки цьому світло проникає всередину собору й створює атмосферу піднесеності і прозорості. В інтер'єрі храму є мінімум декору, адже головну роль саме виконує світло.



Унікальний собор у Бразилії / Фото Raquel Pierre, Pexels

Читайте також У цій країні вулиці не мають назв: як орієнтуватися туристам

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Словенія

Церква на маленькому острівці посеред озера Блед у Словенії нагадує місце з казки. Тут барокова архітектура поєднується з ідеальною тишею озера та мальовничими лісовими пейзажами довкола. Добратися до церкви можна лише на човні.

Історія церкви на озері Блед тягнеться ще з дохристиянських часів. За даними на офіційному сайті озера Блед, У 9 – 10 столітті на острові було місце для поховань, згодом – маленька каплиця. Першу цегляну церкву на острові освятили ще у 1142 році. Церква пережила кілька землетрусів через що її перебудовували, але деякі елементи стародавнього декору збереглися.



Церква на озері Блед у Словенії / Фото Niklas Jeromin, Pexels

Санта-Марія-дель-Фйоре, Італія

Як пише duomo.firenze, будівництво цього катедрального комплексу розпочалося ще у 1296 році на місці старої церкви. Упродовж багатьох років над ним працювали різні архітектори, і кожен зробив свій унікальний вклад. Найдивовижнішим елементом став купол Філіппо Брунеллескі, який спроєктував його без зовнішніх опорних дерев'яних риштувань, що було новаторством на той час.

Архітектура катедри поєднує елементи готики і ренесансу, які створюють цікавий контраст.



Санта-Марія-дель-Фйоре у Флореції / Фото Mustafa El-Taie, Pexels

Кожна з цих церков – більше, ніж просто місце для молитви. Вони уособлюють історію, культуру й дух своїх народів, стають символами міст і навіть цілих країн.