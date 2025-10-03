Побачивши фотографію даного замку, важко не затамувати подих, особливо, коли дізнаєшся, що в ньому проживали справжні італійські діячі. Ми підготували коротку історію про це місце, тож нижче читайте деталі від 24 Каналу з посиланням на Sirmione Turismo.

Що це за замок та яка його історія?

Замок Скалігерів в Сірміоне – це укріплення, яке побудоване після середини 14 століття на водах озера сім'єю Веронезе Делла Скала, від якої він і отримав свою назву "Рокка Скалігера". Представники роду Скалігерів мали намір використовувати його, як обороний пост для усієї території Верони та її околиць. Вже пізніше він втратив своє значення на користь фортеці Песк'єра і використовувався як казарма, поки не був відновлений у 1919 році і не набув свого теперішнього вигляду.

Він розташований у найпівденнішій частині озера Гарда, на півночі Італії. Це один із найкраще збережених замків країни, який у 2019 році посів 22-ге місце серед найвідвідуваніших пам’яток Італії, привернувши увагу 308 459 туристів.

Які існують легенди про цей замок?

Як зазначає Islands, навколо цього місця ходить чимало легенд, але найвідомішою є трагічна історія кохання однієї пари. За переказами, колись цей замок був домівкою молодого аристократа Ебенгардо та його дружини Аріче.

В одну з ночей, заблукалий лицар Елаберто дель Фетріно попросився переночувати у фортеці. Він одразу безмежно закохався у красу Аріче, тому почав шукати її по замку. Натрапивши на неї, він не отримав взаємних почуттів і вирішив напасти – у результаті чого, на жаль, вбив її.

Вечірній замок / LuceLight

У цей момент повернувся чоловік жінки. Побачивши свою мертву дружину, він помстився їй. З того часу, кажуть, привид Ебенгардо блукає кімнатами замку у пошуках своєї коханої.

Яка адреса та коли працює ?

Дану локацію ви зможете знайти за цією адресою: Piazza Castello, 34 - 25019 Sirmione.

Час роботи:

Понеділок: зачинено

Вівторок: 08:30 – 19:15

Середа: 08:30 – 19:15

Четвер: 08:30 – 19:15

П'ятниця: 08:30 – 19:15

Субота: 08:30 – 19:15

Неділя: 08:30 – 19:15

Якщо ви плануєте завітати у дане місце, будьте уважні та читайте актуальну інформацію на офіційному сайті, адже час роботи може змінюватись.

