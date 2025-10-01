Острів стає дедалі популярнішим серед італійців, які прагнуть втекти з переповнених туристичних місць. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

Який острів Італії обирають самі італійці?

Туристів, які відвідують мальовничий острів Іск'я, зустрічає приголомшливе тло барвистих портових будівель і місцеві жителі, що насолоджуються кавою біля самої води. Водні таксі доставляють відпочивальників до прихованих пляжів острова, підсилюючи ідилічну атмосферу.

Для тих, хто хоче залишитися на ніч, готель Don Felipe пропонує номери із захопливим видом на історичний Арагонський замок 15 століття за ціною від 62 долари за ніч за одномісний номер.

Жоден візит на Іск'ю не обходиться без того, щоб не насолодитися місцевою традицією аперитиву – чудовим ритуалом перед вечерею з коктейлями та закусками. Ресторан Ristorante Bar da Coco, розташований біля підніжжя Арагонського замку, є улюбленим місцем для цього. Тут відвідувачі можуть насолодитися Aperol Spritz у супроводі різноманітних закусок всього за 8 доларів.



Острів Іск'я пропонує унікальний досвід / Фото Eden Garden Beach Club

Для тих, хто прагне ситнішої їжі, Pizzeria di Scala пропонує смачні піци від 5 доларів на винос, з дещо вищими цінами для обіду у закладі. Любителі морозива захочуть завітати до Ice Da Luciano.

Поласувавши місцевими делікатесами, відвідувачі можуть дослідити майже 30 пляжів, які може запропонувати острів, багато з яких можуть похвалитися незайманими умовами і приголомшливими краєвидами.

Пляж Маронті, протяжністю 2,8 кілометра, є одним з найпопулярніших місць на острові. Завдяки своїм кришталево чистим водам, пляж є ідеальним місцем для любителів плавання та підводного плавання.

Відвідувачам острова також рекомендується дослідити чарівне село Сант-Анджело з білими будинками, прикрашеними яскраво-рожевими бугенвіліями.



Село Сант-Анджело / Фото visititaly.eu

Крім того, гарячі джерела Сорджето, розташовані неподалік, – абсолютно безплатний курорт, один з найпопулярніших природних джерел острова.

Острів Іск'я унікальний, по-справжньому італійський, і його відвідини обов'язково вразять кожного.

