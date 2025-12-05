Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Visit Maderia.

Де на Мадейрі є канатна дорога, яка спускається до пляжу?

На Мадейрі є громадський пляж, який унікальний тим, що до нього можна дістатися як пішки, так і за допомогою канатної дороги Fajа dos Padres. Ця 4-хвилинна поїздка відкриває приголомшливі краєвиди на величезні скелі, виноградники та овочеві плантації південного узбережжя острова.



Канатна дорога / фото Maderia Lovers

Канатна дорога спускає прямо до пляжної зони та невеликого ресторану, де можна насолодитися свіжими місцевими стравами. Це ідеальне місце для відпочинку, фотографій та насолоди унікальною атмосферою цього мальовничого куточка Мадейри.

Важливо: якщо ви вирішили спускатись самостійно, то на маршруті багато сходинок. Сама канатна дорога може трохи викликати запаморочення, але це абсолютно безпечно.

Яка ціна, адреса та графік роботи?

Години роботи канатної дороги: щодня з 10:00 до 18:00 взимку та до 20:00 влітку. Рекомендуємо планувати поїздку у ясний, безвітряний день, щоб насолодитися панорамами і уникнути легкої турбулентності від бризу.

Навіть якщо погода не ідеальна, поїздка безпечна, і ви отримаєте задоволення від досвіду. Вартість спуску та підйому на канатній дорозі коштує 5 євро, пишуть користувачі під дописом innash_english.

Адреса: Канішу, Португалія.

Що відвідати на Мадейрі?