Користувачка тіктоку @anahorban дослідила Мадейру і не лише порадила, чим тут можна зайнятися, а й розповіла, скільки це буде коштувати. Про це повідомляє 24 Канал.
Що варто зробити на Мадейрі і скільки це коштує?
- Покататися на традиційному транспорті – дерев'яних санях. Вартість поїздки – 35 євро.
- Скуштувати місцевий коктейль "Нікіта" – з пива, вина, морозива і ананасу. Напій коштує 5 євро.
- Погуляти по ботанічному саду Jardim Monte Palace Madeira. Вхід – 15 євро.
- Поплавати на пляжі Сейшал – одному з найкрасивіших у Європі. Це безкоштовно.
- Зустріти світанок на горі Pico do Arieiro.
- Прогулятися туманним лісом Фанал.
- Зайнятися хайкінгом до левад – PR6 25 Fontes hike & Levada do Risco. Трансфер обійдеться у 8 євро.
- Зустріти світанок на мисі Sao Lourenco.
- Поспостерігати за злетом і приземленням літаків біля аеропорту Мадейри, злітно-посадкову смугу якого вважають однією з найнебезпечніших.
- Підкорити найвищу вершину Мадейри – Pico Ruivo.
Чим зайнятися на Мадейрі: відео
Як не розчаруватися у Мадейрі?
Власниця туристичної агенції Юлія Нечипоренко назвала важливі нюанси про Мадейру. Їх варто знати на початку планування подорожі на острів, щоб потім у ньому не розчаруватися.
Мадейра – це не про типовий пляжний відпочинок. Тут дуже мало піщаних пляжів, здебільшого скелі і галька. Для відпочинку з маленькими дітьми краще обирати Тенеріфе або Гран-Канарію. Вони розташовані недалеко від Мадейри, але мають значно зручніші пляжі. Мадейра підійде тим, хто хоче переміщатися різними куточками острова і щодня бачити щось нове.
Що треба знати про Мадейру?
Мадейру називають "європейськими Гаваями". Хоч архіпелаг і належить Європі, та географічно ближче розташований до Африки, тому і клімат тут зовсім інший.
Найкращі локації для відпочинку на пляжі на Мадейрі: містечка Понто-ду-Сол і Порту-Моніш, а також пляжі Формаза і Сейшал.