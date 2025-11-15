Користувачка тіктоку @anahorban дослідила Мадейру і не лише порадила, чим тут можна зайнятися, а й розповіла, скільки це буде коштувати. Про це повідомляє 24 Канал.

Що варто зробити на Мадейрі і скільки це коштує?

Покататися на традиційному транспорті – дерев'яних санях. Вартість поїздки – 35 євро. Скуштувати місцевий коктейль "Нікіта" – з пива, вина, морозива і ананасу. Напій коштує 5 євро. Погуляти по ботанічному саду Jardim Monte Palace Madeira. Вхід – 15 євро. Поплавати на пляжі Сейшал – одному з найкрасивіших у Європі. Це безкоштовно. Зустріти світанок на горі Pico do Arieiro. Прогулятися туманним лісом Фанал. Зайнятися хайкінгом до левад – PR6 25 Fontes hike & Levada do Risco. Трансфер обійдеться у 8 євро. Зустріти світанок на мисі Sao Lourenco. Поспостерігати за злетом і приземленням літаків біля аеропорту Мадейри, злітно-посадкову смугу якого вважають однією з найнебезпечніших. Підкорити найвищу вершину Мадейри – Pico Ruivo.

Чим зайнятися на Мадейрі: відео

Як не розчаруватися у Мадейрі?

Власниця туристичної агенції Юлія Нечипоренко назвала важливі нюанси про Мадейру. Їх варто знати на початку планування подорожі на острів, щоб потім у ньому не розчаруватися.

Мадейра – це не про типовий пляжний відпочинок. Тут дуже мало піщаних пляжів, здебільшого скелі і галька. Для відпочинку з маленькими дітьми краще обирати Тенеріфе або Гран-Канарію. Вони розташовані недалеко від Мадейри, але мають значно зручніші пляжі. Мадейра підійде тим, хто хоче переміщатися різними куточками острова і щодня бачити щось нове.

Що треба знати про Мадейру?