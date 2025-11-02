Він у селі Сейшал (Seixal), і називають його Praia do Porto do Seixal. 24 Канал із посиланням на VisitMadeira розповість про цей пляж докладніше.
Космічний пляж із чорним піском на Мадейрі: чому це найкраще місце для відпочинку на острові?
Це місце захоплює туристів поєднанням диких скелястих пейзажів, буйної зелені лісів, водоспадів, що спадають в океан, і справді незвичайного темного піску. Мовиться про пляж Сейшал в однойменному селі на португальському острові Мадейра.
Чорний пісок виник тут у результаті давньої вулканічної активності острова. Власне, природний піщаний пляж рідкісний для Мадейри – більшість узбережжя острова кам'янисте або галькове. Не дивно, що Seixal став улюбленою локацією для шукачів унікальних кадрів та небанального відпочинку.
Як зазначає портал Journey Era, пляж Сейшал не має плати за вхід. Там є невелика зона для паркування, душові кабіни, туалети та кафе. А гарний, м'який і дрібний чорний пісок разом із вбивчими за красою краєвидами навколо робить цей пляж гіперпопулярним.
Пісок на Сейшалі приємний для ходіння босоніж та збережений у майже дикому вигляді. Вхід у воду пологий і безпечний, що особливо підходить для сімей із дітьми. А велич скель, водоспади довкола та захопливі заходи сонця справді створюють атмосферу ніби іншого світу.
Вулканічний Seixal на Мадейрі: дивіться відео DestinationFab
Саме тому місцеві часто називають його "порталом у космос", космічної краси місцем – за неземний пейзаж і кольори. Тут щороку фіксують приріст туризму, а найкращий сезон для відвідин – з травня по жовтень, коли Атлантика м'якша, а зелень навколо особливо яскрава.
А які ще є цікаві пляжні магніти у Португалії?
До прикладу, це Praia da Marinha в Алгарве. Він визнаний одним із найкрасивіших пляжів світу, а все завдяки золотистим скелям, мальовничим бухтам і кришталево чистій воді. Також тут ідеальне місце для підводного плавання й фотографування.
А от Praia do Benagil славиться унікальною морською печерою Benagil Cave – природним феноменом, куди можна потрапити тільки з води. Туди люди рушають, аби побачити сонячний промінь, що пробивається через склепіння просто на пісок печери.
А ще досвідчені мандрівники радять відвідати місто Кашкайш, неподалік Лісабону. Воно приваблює туристів пляжами, ресторанами з місцевими стравами та спокійними вулицями.