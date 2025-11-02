Він у селі Сейшал (Seixal), і називають його Praia do Porto do Seixal. 24 Канал із посиланням на VisitMadeira розповість про цей пляж докладніше.

Космічний пляж із чорним піском на Мадейрі: чому це найкраще місце для відпочинку на острові?

Це місце захоплює туристів поєднанням диких скелястих пейзажів, буйної зелені лісів, водоспадів, що спадають в океан, і справді незвичайного темного піску. Мовиться про пляж Сейшал в однойменному селі на португальському острові Мадейра.

Чорний пісок виник тут у результаті давньої вулканічної активності острова. Власне, природний піщаний пляж рідкісний для Мадейри – більшість узбережжя острова кам'янисте або галькове. Не дивно, що Seixal став улюбленою локацією для шукачів унікальних кадрів та небанального відпочинку.​

Як зазначає портал Journey Era, пляж Сейшал не має плати за вхід. Там є невелика зона для паркування, душові кабіни, туалети та кафе. А гарний, м'який і дрібний чорний пісок разом із вбивчими за красою краєвидами навколо робить цей пляж гіперпопулярним.

Пісок на Сейшалі приємний для ходіння босоніж та збережений у майже дикому вигляді. Вхід у воду пологий і безпечний, що особливо підходить для сімей із дітьми. А велич скель, водоспади довкола та захопливі заходи сонця справді створюють атмосферу ніби іншого світу.

Вулканічний Seixal на Мадейрі: дивіться відео DestinationFab

Саме тому місцеві часто називають його "порталом у космос", космічної краси місцем – за неземний пейзаж і кольори. Тут щороку фіксують приріст туризму, а найкращий сезон для відвідин – з травня по жовтень, коли Атлантика м'якша, а зелень навколо особливо яскрава.

