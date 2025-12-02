Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Culynary Backstreets.

Чому фудкорти Китаю мають такий попит серед туристів та місцевих?

Ресторани в азійських торгових центрах суттєво відрізняються від американських, особливо в Сінгапурі та Гонконзі, де через спеку люди масово йдуть у кондиціоновані молли, а разом з ними й заклади харчування. Там можна знайти все: від простих перекусів до страв із зірками Мішлена.

Фудкорти у Китаї особливі тим, що тут одночасно представлено різноманітні регіональні китайські кухні та міжнародні страви, вони швидкі й доступні за ціною, а також активно використовують технології замовлення через QR-коди та роботизовані стійки. Ось кілька популярних локацій:



IAPM фудкорт / фото TripAdvisor

IAPM

Розташований біля Huaihai Road та заповнений люксовими брендами. Тут немає конкретно фудкорту, адже заклади розкидані по поверхах. Дешевше в підвалі, а дорожче вище. На третьому поверсі Tao Heung із кантонським дім-самом та поруч ще одна точка культового Old Jesse. На шостому поверсі Guyi з гострою кухнею Хунань і Da Dong, відомий своєю пекінською качкою.

SML Plaza фудкорт / фото TripAdvisor

SML Plaza

Підземний фудкорт біля Taikang Lu. На рівні B2 багато бюджетних варіантів. Відомий Lin Long Fang зі своїми шанхайськими суповими пельменями тут має друге місце. У сезон варто замовляти пельмені з крабовим супом. Є й Taiwan 7 Brothers – це веганська точка з грибними та тофу-стравами. Десерти у кіоску Lillian з макаоськими яєчними тартами.

Чому взагалі існують фудкорти?

Користувачі на платформі Quora розказали багато цікавих деталей на цю тему. З погляду власників кіосків фудкортів, все працює саме через наступні причини:

Обмежений стартовий капітал;

Через це мінімальний персонал;

Обмежене меню – відповідно швидке й просте у приготуванні;

Дешеві ціни;

Мінімальні витрати на маркетинг;

