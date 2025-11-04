Що це за водний ліс у Китаї та де він розташований? Залишайтеся з нами і далі ми розповімо всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Atlas Obscura.
Що відомо про водний ліс у Китаї?
Серед спокійних вод озера Луян у китайському Янчжоу стоїть справжнє диво – це водний ліс, який ніби виріс просто з глибини. З висоти пташиного польоту видно безкінечні ряди дерев, що тягнуться просто з води, а між ними неквапливо пливуть барвисті човни з туристами. Спершу здається, що це просто мальовниче місце, але за його красою ховається дивовижна історія.
Як виглядає водний ліс: дивитись відео
Тут ростуть світанкові секвої – це дерева, які колись вважалися вимерлими. Мільйони років про них знали лише зі скам'янілостей, аж поки в середині 1940-х у віддаленому китайському селі не знайшли живі екземпляри.
Це відкриття стало справжньою сенсацією: "живі викопні" знову ожили. Сьогодні ці величні дерева прикрашають штучно створені водні ліси, які є частиною масштабної програми лісовідновлення в Китаї.
Водний ліс всередині / фото Getty
Водний ліс Луян – це місце, де час сповільнюється. Улітку він тоне в густій зелені, а восени вибухає відтінками червоного, рожевого й золотого. Коли ви пливете човном між високими стовбурами, здається, ніби потрапили в інший світ: спокійний, гармонійний і трохи чарівний.
Це не просто туристична локація, а місце, яке нагадує, що природа здатна на диво.
Адреса розташування: Водно-болотний парк озера Луян, Янчжоу, провінція Цзянсу, Китай.
Які природні локації відвідати у Китаї?
1. Laoshan Scenic Area / гора Лаошань, Китай
Як пише Tripadvisor, мальовничий природний парк біля моря, відомий своїми гранітними скелями, храмами та чистим повітрям. Ідеальне місце для піших прогулянок і медитації.
2. Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone / Янода, Хайнань
Тропічний ліс із підвісними мостами, водоспадами й екзотичними рослинами. Тут можна відчути справжню атмосферу джунглів і культури Хайнаню.
Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone / фото Tripadvisor
3. Yulong Snow Mountain and Glacier Park / снігова гора Юйлун, Юньнань
Вражаючі снігові вершини, льодовики та канатна дорога на висоту понад 4 000 метрів. Це місце називають "китайськими Альпами" за його велич і красу.
