Що це за водний ліс у Китаї та де він розташований? Залишайтеся з нами і далі ми розповімо всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Atlas Obscura.

Що відомо про водний ліс у Китаї?

Серед спокійних вод озера Луян у китайському Янчжоу стоїть справжнє диво – це водний ліс, який ніби виріс просто з глибини. З висоти пташиного польоту видно безкінечні ряди дерев, що тягнуться просто з води, а між ними неквапливо пливуть барвисті човни з туристами. Спершу здається, що це просто мальовниче місце, але за його красою ховається дивовижна історія.

Як виглядає водний ліс: дивитись відео

Тут ростуть світанкові секвої – це дерева, які колись вважалися вимерлими. Мільйони років про них знали лише зі скам'янілостей, аж поки в середині 1940-х у віддаленому китайському селі не знайшли живі екземпляри.

Це відкриття стало справжньою сенсацією: "живі викопні" знову ожили. Сьогодні ці величні дерева прикрашають штучно створені водні ліси, які є частиною масштабної програми лісовідновлення в Китаї.

Водний ліс всередині / фото Getty

Водний ліс Луян – це місце, де час сповільнюється. Улітку він тоне в густій зелені, а восени вибухає відтінками червоного, рожевого й золотого. Коли ви пливете човном між високими стовбурами, здається, ніби потрапили в інший світ: спокійний, гармонійний і трохи чарівний.

Це не просто туристична локація, а місце, яке нагадує, що природа здатна на диво.

Адреса розташування: Водно-болотний парк озера Луян, Янчжоу, провінція Цзянсу, Китай.

Які природні локації відвідати у Китаї?

1. Laoshan Scenic Area / гора Лаошань, Китай

Як пише Tripadvisor, мальовничий природний парк біля моря, відомий своїми гранітними скелями, храмами та чистим повітрям. Ідеальне місце для піших прогулянок і медитації.

2. Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone / Янода, Хайнань

Тропічний ліс із підвісними мостами, водоспадами й екзотичними рослинами. Тут можна відчути справжню атмосферу джунглів і культури Хайнаню.

Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone / фото Tripadvisor

3. Yulong Snow Mountain and Glacier Park / снігова гора Юйлун, Юньнань

Вражаючі снігові вершини, льодовики та канатна дорога на висоту понад 4 000 метрів. Це місце називають "китайськими Альпами" за його велич і красу.

Що цікавого побачити у Китаї?