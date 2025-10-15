Цей фонтан вражає своєю масштабністю та красою. Важко повірити, що це просто міська пам'ятка в одному з китайських міст. І найприємніше те, що відвідати її може кожен. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Trip.com.

Дивіться також Активний вікенд: 3 екстрим-локації Львова, куди варто піти негайно

Чим унікальний бамбуковий фонтан у Китаї?

Бамбуковий фонтан SKP, або ж "Вежа життя" – це відома архітектурна інсталяція з високими конструкціями, що нагадують стебла бамбуку та слугують водними фонтанами заввишки до 39 метрів. Споруда складається з тисяч форсунок, світлових ефектів і насосів, які створюють захопливе поєднання води, яскравих променів та руху.

Як виглядає бамбуковий фонтан: дивитись відео

Взимку Бамбуковий фонтан SKP має особливу атмосферу: прохолодне повітря і ясне небо роблять водні потоки ще чіткішими і яскравішими. Ввечері гра світла та води створює неймовірне видовище, що зачаровує своєю красою та спокоєм. Увечері фонтан особливо вражає: система підсвітки змінює режими кожні 5 – 15 хвилин. Це можуть бути плавні градієнти, мерехтіння, кільцеві світлові хвилі або однотонне підсвічування.

Дивіться також Це місце потонуло у 50 тоннах гарбузів: неймовірна локація біля Києва, на яку варто завітати

До комплексу зручно дістатися громадським транспортом Ченду. Найзручніший варіант – метро, зокрема лінія 18, яка напряму сполучає центр міста з міжнародним аеропортом Тяньфу. Завдяки цьому фонтан легко відвідати як місцевим жителям, так і туристам. Вхід абсолютно безкоштовний, тому подивитися на це видовище може кожен. Варто лише врахувати: між стовпами утворюється легкий туман, який може трохи змочити, тому парасолька буде доречною і навіть стане гарним реквізитом для фото.

Де розташований бамбуковий фонтан і коли його найкраще відвідати?

Як зазначає Chinadestinations, торговий центр і відкрита територія працюють з 10:00 до 22:00. Найкращий час для відвідування – це вечір, з 18:00 до 22:30, коли фонтан сяє у всій красі. Також, що цікаво, поруч розташований глобальний центр, який є найбільшою будівлею у світі за площею.

Адреса розташування: SKP Chengdu, 2001 Тяньфу Північна авеню, район Ухоу, Ченду.

Що цікавого побачити у Китаї?