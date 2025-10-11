24 Канал з посиланням на LvivTravel виділяє 3 екстремальні локації. Ці напрямки обіцяють забезпечити ідеальний відпочинок для людей різного віку, досвіду та вподобань.

Де активно відпочити у Львові?

Аеротруба AirMan

Адреса: Сокільники, Скнилівська 23

Графік роботи: будні 12:00 – 20:00, вихідні з 10:00 до 20:00

Вартість: політ в аеротрубі 2 хвилини: будні 1190 гривень, вихідні – 1390 гривень

AirMan – це не просто розвага, а парк активного екстремального відпочинку. На вас чекають:

польоти в аеротрубі;

електрокартинг на критій трасі;

професійний авіасимулятор (зліт, посадка, маневри);

безплатний скеледром для дітей до 13 років;

Game room: PS, VR-зона, автосимулятори, настільні ігри.

Картинг на Арені Львів

Адреса: Арена Львів, Стрийська, 199

Контактний телефон: +38 098 119 18 48

Вартість: 10 хвилин картингу 400 гривень

Львівський картинг-клуб Xtreme Karts надає унікальну можливість любителям гострих відчути азарт картингу без водійського посвідчення. Крім простої розваги, картинг пропонує захопливий досвід, який покращує рефлекси, підвищує впевненість у собі та відточує навички керування транспортним засобом.

Скелелазіння у скеледромі The Wall

Адреса: Героїв УПА, 72 (БЦ Технопарк, поряд із Sport Life)

Графік роботи:​ понеділок, середа, п'ятниця 12:00 – 22:00; вівторок, четвер 8:00 – 22:00; вихідні 10:00 – 21:00

Вартість: перший візит – 1040 гривень, сімейне тренування – 1940 гривень

Сучасний скелелазний та альпіністський комплекс The Wall відкриває свої двері для ентузіастів усіх рівнів підготовки. Створений для того, щоб прийняти як початківців, так і досвідчених альпіністів, він пропонує цілу низку можливостей для покращення досвіду скелелазіння.

Кваліфіковані та досвідчені інструктори завжди поруч, щоб новачки могли безпечно та впевнено здійснити свої перші сходження.

