24 Канал з посиланням на LvivTravel виділяє 3 екстремальні локації. Ці напрямки обіцяють забезпечити ідеальний відпочинок для людей різного віку, досвіду та вподобань.
Де активно відпочити у Львові?
- Аеротруба AirMan
Адреса: Сокільники, Скнилівська 23
Графік роботи: будні 12:00 – 20:00, вихідні з 10:00 до 20:00
Вартість: політ в аеротрубі 2 хвилини: будні 1190 гривень, вихідні – 1390 гривень
AirMan – це не просто розвага, а парк активного екстремального відпочинку. На вас чекають:
- польоти в аеротрубі;
- електрокартинг на критій трасі;
- професійний авіасимулятор (зліт, посадка, маневри);
- безплатний скеледром для дітей до 13 років;
- Game room: PS, VR-зона, автосимулятори, настільні ігри.
- Картинг на Арені Львів
Адреса: Арена Львів, Стрийська, 199
Контактний телефон: +38 098 119 18 48
Вартість: 10 хвилин картингу 400 гривень
Львівський картинг-клуб Xtreme Karts надає унікальну можливість любителям гострих відчути азарт картингу без водійського посвідчення. Крім простої розваги, картинг пропонує захопливий досвід, який покращує рефлекси, підвищує впевненість у собі та відточує навички керування транспортним засобом.
- Скелелазіння у скеледромі The Wall
Адреса: Героїв УПА, 72 (БЦ Технопарк, поряд із Sport Life)
Графік роботи: понеділок, середа, п'ятниця 12:00 – 22:00; вівторок, четвер 8:00 – 22:00; вихідні 10:00 – 21:00
Вартість: перший візит – 1040 гривень, сімейне тренування – 1940 гривень
Сучасний скелелазний та альпіністський комплекс The Wall відкриває свої двері для ентузіастів усіх рівнів підготовки. Створений для того, щоб прийняти як початківців, так і досвідчених альпіністів, він пропонує цілу низку можливостей для покращення досвіду скелелазіння.
Кваліфіковані та досвідчені інструктори завжди поруч, щоб новачки могли безпечно та впевнено здійснити свої перші сходження.
Куди піти у Львові?
У Львові 8 жовтня відкрився музей ретро-автомобілів VIK Cars. Любителі вишуканих автомобілів можуть побачити унікальну колекцію.
Також у Львові та поблизу є безліч можливостей поспілкуватися з екзотичними тваринами. Кожна з локацій має власні унікальні особливості, різні види тварин, а також додаткові розваги та послуги для відвідувачів.