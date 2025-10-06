Цей досвід занурення в дику природу обіцяє створити незабутні спогади. Де біля Львова є локації з тваринами розповідає 24 Канал.

Де біля Львова є локації з тваринами?

Ведмежий притулок "Домажир"

Де: село Жорниська, вулиця Ведмежий край

Тут мешкає 31 ведмедик, кожен з них був врятований з різних форм неволі, зокрема мисливські станції, готелі, ресторани, цирки та приватні звіринці. Це унікальний реабілітаційний центр для ведмедів. Цей заклад – ідеальне місце для тих, хто хоче провести час цікаво і з користю.

Відвідувачі також можуть насолодитися кухнею в кафе "Мед та ягода", яке має затишні альтанки для обіду. Крім того, гості мають можливість оглянути виставкову залу під назвою "Два світи.

Графік роботи: середа – п'ятниця: з 9:00 до 18:00 години, субота: з 10:00 до 19:00, у супроводі екскурсовода, за попереднім записом +380675093058.

Вартість вхідних квитків: 200 гривень – дорослий, 120 гривень – дитячий (6 – 15 років).

Зоологічно-дендрологічний парк "Джерело"

Де: село Оброшине біля палацу

На території парку можна оглянути японських оленів, шотландських поні, альпак, носух, черепах, єнотів. Майже до всіх тварин можна зайти та поконтактувати в безпосередній близькості.



До тваринок у зоологічно-дендрологічному парку "Джерело" можна доторкнутися / Фото Марти Касіянчук

З туристичної інфраструктури на території парку є сучасний ігровий майданчик, кафе, артпростір, для дітей організовують майстер-класи, театралізовані дійства, анімаційні вечірки та пригодницькі квести.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00.

Вартість квитків: 300 гривень.

"Садиба єнота"

Де: село Вербляни біля Буська, вулиця Будівельників, 17

Тут відвідувачі можуть зустріти різноманітних представників дикої природи, включаючи єнотів, африканських страусів, ему, павичів, поні, кіз, овець, а також пухових курей та курей породи Аям Цемані.

Також є зручності для відпочинку, такі як батут, приладдя для барбекю та різноманітні напої, якими можуть насолодитися гості.

Графік роботи: у будні 12:00 – 19:00, у вихідні 11:00 – 20:00.

Вартість квитків: дорослий – 80 гривень, дитячий – 60 гривень.

Де: місто Винники, вулиця Хмельницького, 9Б

Зоокуток розташований на території відпочинкового комплексу "Emily resort". У вольєрах можна побачити: американських бізонів, африканських страусів, шотландських корів, лам, верблюдів, альпак, альпійських кіз, плямистих та благородних оленів, віслюків та овечок. Поруч є сітковий парк та фуд-корти.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 18:00.

Вартість квитків: вхід безплатний.

Де: проспект Шевченка, 8

Чудовий водний атракціон у самому центрі міста може похвалитися 24 акваріумами, в яких мешкає понад 130 видів риб. Серед різноманітних морських мешканців – риба-їжачок, зеброва мурена, коричнева зірка, рифовий омар, риба-ангел, діадема, рогата морська зірка, зелена черепаха, гігантська креветка, риба-клоун та риба-папуга.

У океанаріумі також є тунельний акваріум, який пропонує відвідувачам унікальний вид на акул.

Графік роботи: понеділок 11:00 – 16:30, вівторок – четвер 11:00 – 19:00, п'ятниця – неділя 11:00 – 20:00.

Вартість квитків: дитячий – 349 гривень, дорослий – 399 гривень, пільговий – -10%.

