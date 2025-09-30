В локації представлено понад 20 морських та прісноводних риб, підводний тунель з акулами, басейни зі скатами й не тільки. Більше про "OCEANARIUM LVIV" розповідає 24 Канал з посиланням на Lviv.
Чим цікавий Океанаріум у Львові?
Де: проспект Шевченка, 8
Графік роботи: понеділок 11:00 – 16:30, вівторок – четвер 11:00 – 19:00, п'ятниця – неділя 11:00 – 20:00
Ціни: дитячий – 349 гривень, дорослий – 399 гривень, пільговий – -10%
Океанаріум демонструє дивовижну колекцію морських мешканців на трьох поверхах. У закладі представлено понад 20 акваріумів.
Зустрічають відвідувачів зелені черепахи, а в найбільшому акваріумі мешкає група 26-місячних акул, відомих своїм ненажерливим апетитом, яких годують один-два рази на день.
Який вигляд має Океанаріум всередині: дивіться відео
Одним з найяскравіших експонатів є штучний ставок з араваною, дивовижним видом риб, що походить з Південної Америки. Ця давня істота має унікальний плавальний міхур, який дозволяє їй виринати на поверхню за повітрям, а потім знову занурюватися у воду.
Наша мета – створити незабутні враження для кожного! Екскурсія стане справжньою пригодою для всієї сім'ї, та надзвичайно цікавим дійством, як для дорослих глядачів, так і для дітей, – зауважують в Океанаріумі.
Віртуальна екскурсія Океанаріумом: дивіться фото
Акваріум може похвалитися колекцією з 3 000 різних видів риб. На додаток до різноманітних підводних мешканців, відвідувачі матимуть можливість насолодитися захопливим казковим 3D-шоу за участю Нептуна і русалки.
Океанаріум стане освітнім і цікавим місцем для морських ентузіастів і сімей!
