А ще й відкрити для себе ще чимало інших дивовижних музейних експонатів. 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про нього докладніше.

Скелет мамонта у Львові: де він стоїть та як туди дістатися?

Скелет мамонта у Львові – унікальний експонат, що став однією з наукових візитівок міста, особливо для любителів древньої історії. Побачити його можна у Державному природознавчому музеї Національної академії наук України.

Це один з найстаріших музеїв країни, а розташований він в самому центрі Львова – на вулиці Театральній, 18. Головним експонатом виставки можна назвати скелет самки мамонта, якому понад 24 тисячі років.

Унікальність знахідки в тому, що її відкопали у 1907 році в селі Старуня під час робіт на озокеритній шахті. На той момент у давній туші збереглися навіть залишки м'яких тканин, шкіри та сухожиль, що є рідкістю не лише для України, а й для світу.

Після реставрації у 2018 році кістяк встановили на металевому каркасі, пише zbruc, що дозволяє повністю уявити велич мамонта – тварина сягала понад трьох метрів заввишки. Зараз експонат прикрашає залу музею, а багаторічна реставрація зробила його одним із найбільш інтерактивних і технологічних музейних об'єктів Львова.

Саме так, адже огляд скелета мамонта – це справжній міждисциплінарний досвід. Музей доповнив експозицію мультимедійними панелями та 3D-ефектами, щоб сучасний відвідувач міг відчути атмосферу льодовикового періоду.

