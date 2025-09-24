Де у Львові є Єзуїтський сад і чим вражає його історія?

Єзуїтський сад розташований на схилі пагорба між вулицями Листопадового Чину і Крушельницької. Сьогодні він відомий як парк імені Івана Франка. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Lviv Center.

У 1614 році міська влада тимчасово передала парк у користування монахам-єзуїтам. Вони облаштували на території цегельню і корчму, а також старалися оздобити парк в італійському стилі. Господарювали єзуїти тут аж 160 років – допоки австрійська влада не скасувала їхній орден.

Імператор Йосиф II вирішив передати сад у власність міста. Колись чарівний сад дуже швидко занепав, бо ніхто ним насправді не опікувався. Через це 1799 році влада надала сад у довічну оренду власникові ресторану Йоганові Гьохту і не прогадала.

Ресторатор дійсно дбав про сад і навіть переоблаштував його у французькому стилі. У цей період у парку з'явилися купальні, літній театр, каруселі тощо. Також новий власник побудував тут казино, де відбувалися всі розваги.

Після смерті Гьохта сад знову занепав. Причиною стала відсутність відтоку води з нижньої тераси. Вода затримувалася на поверхні ґрунту і утворювалося болото. Нащадки Гьохта намагалися вирішити цю проблему, але їм ніяк не вдавалося.

Через це сад знову повернути у власність міста. Після 1848 року Єзуїтський сад став міським парком, в якому полюбляв відпочивати середній клас. Згодом парк реконструювали за проєктом Карла Бауера, і саме це планування збереглося до сьогодні.

У 1919 році Єзуїтський сад перейменували на Парк Тадеуша Костюшка, а вже у 1945-му він отримав теперішню назву – Парк імені Івана Франка.



Парк Івана Франка у Львові / Фото "Парки Львова"

