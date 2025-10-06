Этот опыт погружения в дикую природу обещает создать незабываемые воспоминания. Где возле Львова есть локации с животными рассказывает 24 Канал.

Где возле Львова есть локации с животными?

Медвежий приют "Домажир"

Где: село Жорниска, улица Медвежий край

Здесь живет 31 мишка, каждый из них был спасен из разных форм неволи, в частности охотничьи станции, гостиницы, рестораны, цирки и частные зверинцы. Это уникальный реабилитационный центр для медведей. Это заведение – идеальное место для тех, кто хочет провести время интересно и с пользой.

Посетители также могут насладиться кухней в кафе "Мед и ягода", которое имеет уютные беседки для обеда. Кроме того, гости имеют возможность осмотреть выставочный зал под названием "Два мира.

График работы: среда – пятница: с 9:00 до 18:00 часов, суббота: с 10:00 до 19:00, в сопровождении экскурсовода, по предварительной записи +380675093058.

Стоимость входных билетов: 200 гривен – взрослый, 120 гривен – детский (6 – 15 лет).

Зоологически-дендрологический парк "Джерело"

Где: село Оброшино возле дворца

На территории парка можно осмотреть японских оленей, шотландских пони, альпак, носух, черепах, енотов. Почти ко всем животным можно зайти и поконтактировать в непосредственной близости.



К животным в зоологически-дендрологическом парке "Джерело" можно прикоснуться / Фото Марты Касиянчук

Из туристической инфраструктуры на территории парка есть современная игровая площадка, кафе, арт-пространство, для детей организуют мастер-классы, театрализованные действа, анимационные вечеринки и приключенческие квесты.

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Стоимость билетов: 300 гривен.

"Усадьба енота"

Где: село Вербляны возле Буска, улица Строителей, 17

Здесь посетители могут встретить различных представителей дикой природы, включая енотов, африканских страусов, эму, павлинов, пони, коз, овец, а также пуховых кур и кур породы Аям Цемани.

Также есть удобства для отдыха, такие как батут, принадлежности для барбекю и разнообразные напитки, которыми могут насладиться гости.

График работы: в будни 12:00 – 19:00, в выходные 11:00 – 20:00.

Стоимость билетов: взрослый – 80 гривен, детский – 60 гривен.

Где: город Винники, улица Хмельницкого, 9Б

Зооуголок расположен на территории комплекса отдыха "Emily resort". В вольерах можно увидеть: американских бизонов, африканских страусов, шотландских коров, лам, верблюдов, альпак, альпийских коз, пятнистых и благородных оленей, ослов и овец. Рядом есть сеточный парк и фуд-корты.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Стоимость билетов: вход бесплатный.

Где: проспект Шевченко, 8

Замечательный водный аттракцион в самом центре города может похвастаться 24 аквариумами, в которых обитает более 130 видов рыб. Среди разнообразных морских обитателей – рыба-ежик, зебровая мурена, коричневая звезда, рифовый омар, рыба-ангел, диадема, рогатая морская звезда, зеленая черепаха, гигантская креветка, рыба-клоун и рыба-попугай.

В океанариуме также есть туннельный аквариум, который предлагает посетителям уникальный вид на акул.

График работы: понедельник 11:00 – 16:30, вторник – четверг 11:00 – 19:00, пятница – воскресенье 11:00 – 20:00.

Стоимость билетов: детский – 349 гривен, взрослый – 399 гривен, льготный – -10%.

