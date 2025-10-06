Фанаты подъемов немедленно должны внести их в свои списки must-visit. О 5 малоизвестных вершинах Карпат рассказывает 24 Канал со ссылкой на Karpaty.love.

Какие вершины в Карпатах стоит покорить каждому?

Близница – 1881 метр, Закарпатская область

Самая высокая вершина хребта Свидовец дарит своим покорителям захватывающие панорамы Черногоры, Мармаросов и даже далеких румынских Карпат.

В отличие от шумной толпы, которая часто встречается на Говерле, посетители Свидовца могут насладиться более спокойной атмосферой.

Кукул – 1539 метров, Ивано-Франковская область

С этой горы вблизи Ворохты открываются потрясающие виды на известные вершины Говерлу и Петрос. В летние месяцы тропы украшают яркие луга, на которых можно увидеть пасущихся овец, усиливая живописный шарм местности.

Менчул – 1501 метров, Закарпатская область

Расположена рядом с известным Петросом. Однако в отличие от него, Менчул остается малопосещаемым, хотя отсюда видно весь Черногорский хребет.



Гора Менчул / Фото Карпатиум

Пикуй – 1408 метров, Львовская область

С живописной горы, расположенной на границе Львовской и Закарпатской областей, открываются захватывающие виды на Словакию и польское Бещадское воеводство, рассказывает Mandrivnuk.info.

Пешеходный маршрут, хоть и не является слишком сложным, очаровывает посетителей своими широкими ландшафтами и спокойной атмосферой, свободной от большого скопления людей. Это настоящая скрытая жемчужина региона.

Магура-Жиде – 1516 метров, Закарпатская область

Популярная среди любителей природы, одна из самых выдающихся вершин Полонинского хребта предлагает заманчивое восхождение через пышные буковые леса и раскидистые луга. Этот маршрут является идеальным выбором для тех, кто ищет покоя и мирного побега на природу.

