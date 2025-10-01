Тут врятовані з умов неволі тварини проходять процес відновлення. Що треба знати про візит до ведмежого притулку "Домажир" розповідає 24 Канал з посиланням на Lviv.

Читайте також Куди поїхати зі Львова на день, щоб перезавантажитись: три локації, які ви полюбите

Що треба знати про ведмежий притулок "Домажир"?

У жовтні 2017 року поблизу села Домажир, що розташоване приблизно за 15 кілометрів від Львова, відкрили сучасний ведмежий притулок. Притулок площею 20 гектарів відповідає всім європейським стандартам і був створений за підтримки міжнародної благодійної організації FOUR PAWS.

Притулок "Домажир" є реабілітаційним центром, який займається порятунком ведмедів з різних експлуатаційних середовищ, включаючи притравлювальні станції, пересувні зоопарки, цирки, готелі та ресторани.

Жителі притулку "Домажир": дивіться фото

Притулок створений з метою відтворення природного середовища проживання, щоб відновити інстинктивну поведінку ведмедів та їхній загальний добробут. Кожному ведмедю надається персональний вольєр площею щонайменше 1 000 квадратних метрів.

Наразі у притулку мешкає 31 ведмедик. Кожен з них має своє ім'я та сумну історію попереднього життя у неволі.

Що треба знати про візит?

Графік роботи: середа – п'ятниця: з 9:00 до 18:00 години, субота: з 10:00 до 19:00, у супроводі екскурсовода, за попереднім записом +380675093058.

Вартість вхідних квитків: 200 гривень – дорослий, 120 гривень – дитячий (6 – 15 років).

Для відвідувачів створена чудова гостинна інфраструктура:

екскурсії для дітей та дорослих;

амфітеатр та лісова школа кафе "Мед і Ягода" зі смачною кухнею;

альтанки в лісі;

мотузковий парк для дітей;

паркінг та сувенірна крамничка.

Куди ще піти у Львові?