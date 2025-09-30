І про них розповість 24 Канал. Ми склали для вас коротенький маршрут на один день, щоб відпочити, перезавантажитись та бути готовими до нових звершень.
Куди поїхати зі Львова, щоб відпочити?
Озеро Наварія
Відвідайте озеро Наварія, яке ще має назву "Щирецьке водосховище". Тут можна просто прогулятись лісом, зайнятись риболовлею, покликати друзів на пікнік. У теплу пору року також можна поплавати на байдарках або сапах. А прихильники ледачого відпочинку можуть просто приїжджати сюди засмагати.
Озеро Наварія відоме відпочинком на сапах / Фото @sup_lviv_
В золоту осінь навряд чи засмагнеш, але можна прекрасно відпочити від міської метушні. Запасіться термосом з чаєм або кавою, прихопіть з собою улюблені смаколики та книжку або друзів. До слова, це чудова локація, щоб прогулятись з чотирилапим улюбленцем.
Звернімо увагу! Неподалік озера Наварія завітайте до Годовиці. Загляньте до костелу Усіх Святих, де колись можна було побачити роботи Пінзеля.
Бананова ферма
Як пише портал "Карпатіум" – це приватне сільськогосподарське подвір'я. Тут займаються вирощенням на продаж саджанців екзотичних рослин. Теплиця хоч і невелика, але ви зможете відчути себе у справжнісіньких тропіках. А все тому, що тут котли нагрівають кілька тонн води, завдяки яким у приміщенні зберігається постійне тепло.
Під час екскурсії ви можете дізнатись, як вирощують екзотичні фрукти. Тут же дорослі матимуть можливість продегустувати крафтові лікери.
На ферму запрошують у будні та вихідні з 10:00 по 17:00. Попередньо обов'язково зателефонуйте за номером 0682206123.
Це цікаво! Кажуть, найкраще завітати на ферму взимку. У цей період ви зможете побачити, як цвітуть банани.
Львівський Єгипет
Як пише портал RDZS, варто завітати до не надто розкрученої локації – піщаного кар'єру у селі Хоросно. Зауважимо, що донедавна – до 2022 року – на цьому місці ще працювала техніка, проводився видобуток.
Цей кар'єр відомий тим, що колись тут виявили кістки печерної гієни. Ба більше, тут досі можна натрапити на скам'янілі хребти риб, а також зуби акули. Власне, пісок тут – не випадковість, адже колись ця локація була морським дном.
Фантастично красивий піщаний кар'єр / Фото RDZS
Особливої уваги заслуговує конструкція цього кар'єра. Його викопали на схилі пагорба, і він нагадує напівкруглий амфітеатр. Тут можна прогулятись пісочком, наробити крутих фото, а також просто насолодитись спокоєм і тишею.
