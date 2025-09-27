І Львівська область справді багата на водойми з мальовничими краєвидами та гарною інфраструктурою. 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про кілька таких докладніше.

Дивіться також Це озеро у Львові стало справжнім магнітом як для туристів, так і для місцевих

Де знайти осіннє натхнення і спокій на воді недалеко від Львова?

Осінь на Львівщині завжди чарівна, особливо на озерах. Золоті ліси, чисте й свіже повітря, затишна атмосфера – все є. Тож ось три найкрасивіші озера Львівщини, ідеальні для релаксу восени.

Задорожнє. Розташоване у Стрийському районі, приблизно за 30 кілометрів на південь від Львова, в районі села Гонятичі. Це найбільше за площею озеро Львівщини в народі називають "Львівський Байкал", адже воно відоме прозорою водою та пристойними піщаними пляжами. Тут є сучасні бази відпочинку, оренда сап-дошок та катамаранів, є й можливість порибалити. Восени зазвичай мало туристів, хоча береги озера перетворюються на мальовничі фотозони.

Задорожнє – "Львівський Байкал": дивіться відео natalenko3826

Озеро у Брюховичах. Його називають "Корса", як пише dovkola.media, і воно всього за 12 кілометрів від центру Львова, серед соснового лісу. Дуже популярне серед місцевих мешканців місце. Тут є оновлена пляжна зона, кафе, безплатний паркінг і безпечний поступовий захід у воду. Усе це робить озеро привабливим для сімейного відпочинку восени. Вода тут чиста й прохолодна, а тиша й природа ідеально підійдуть для осінньої прогулянки.

"Корса" у Брюховичах: дивіться відео Volodymyr_Smikhunets

Штучна водойма у Новому Ярі біля Львова. Часто асоціюється з Sirka Camp, і це ще одна унікальна локація у списку. Тамтешня атмосфера легко перетворює осінні дні на релакс. Тут можна кататися на сапах чи каяках, читати книгу біля води, їсти смачні страви в локальному кафе тощо. Осінь тут – ще й тиша і багатство відтінків у лісах, які оточують водойму.

Sirka Camp у Новому Ярі: дивіться відео fort-in-ua

Які ще цікаві природні локації Львівщини варто побачити?