Ми розповімо вам, як у Високому з'явився АН-12 та що він там узагалі робить. Дізнайтесь більше про повітряне судно посеред села на 24 Каналі з посиланням на "Власно".

Як АН-12 з'явився у селі Високе?

Саме повітряне судно списали 40 років тому – у 1985 році. Його вивели з експлуатації та відправили до селища міського типу Вапнярка з військового аеродрому Баку. Там його використовували як навчальний об'єкт у 50-й школі молодших авіаційних спеціалістів.

З часом військову частину ліквідували. Доля авіаційної техніки мала бути сумна – її повинні були утилізувати. Але цей АН-12 спіткала інша доля. Його викупив керівник місцевого сільськогосподарського підприємства "Перемога" Іван Спориш. Власне, йому вдалось про це домовитись з командуванням військової частини, що дислокувалась у Городку.

Це повітряне судно встановили, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів-афганців. Власне, цей літак використовували, щоб радянських солдатів перевозити додому з Афганістану.

Літак купили у військовій частині та привезли сюди частинами десь у 1991 – 1992 роках,

– пригадувала місцева мешканка Ольга Орлик.

За словами директорки Будинку культури села Високе Наталії Слободян, крила цього літака везли з допомогою окремих вантажівок. Що стосується фюзеляжу, то його буксирували під приводом правоохоронців.

Повітряне судно впродовж року простоювало на території тракторної бригади, перш ніж його встановили. Перш ніж він зайняв своє місце поблизу ставу, потрібно було зайнятись технічною підготовкою локації. Зокрема, знадобилось знеструмити лінії електропередач, пише портал I-VIN.

Цей літак відтоді мав різні застосування.

"Раніше були плани організувати всередині АН-12 кафе – для цього навіть зробили барну стійку в передній частині вантажної кабіни, одразу біля дверей в кабіну пілота. Також деякий час у хвостовому відсіку крутили фільми для дітей на великому екрані", – розповіла пані Наталія.

Втім, втілити у життя ідею з кафе не вдалось через несприятливі температурні умови всередині фюзеляжу.

Що нині планують зробити з літака?

Щодня літаком цікавляться туристи, кажу зі 100% впевненістю, навіть по кілька разів на день. Саме через це, в принципі, ми й вирішили зробити це місце більш привабливим для туристів,

– зазначила директорка місцевої школи Оксана Пишак.

На базі цього літака громада ініціювала створити музей миру. Оксана Пишак зазначила, що експозицію присвятять пам'яті загиблих захисників, а також військовослужбовцям і волонтерам, котрі пов'язані з селом Високе.

Так, центральна частина літака має стати музейним простором. А от у хвості буде кінозал. Що стосується носової частини, то кабіну пілотів планують реконструювати.



У літаку буде музей миру / Фото tulchin.online

Станом на середину літа розпочали підготовчі роботи. Вже облаштували електропостачання, вентиляцію, а також закупили матеріали, щоб викласти підлогу.

Пані Оксана додала, що літак підвищив активність туристів. Завдяки цьому до маршруту Кукутень-Трипільської культури додали цікаву локацію у селі Високе.

Якщо ви тепер теж хочете у село Високе, то знайте, що ви не самі!

