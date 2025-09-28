Нині це місце притягує туристів, які шукають історію, архітектурну красу і захопливі легенди. 24 Канал із посиланням на сайт Національного заповідника "Замки Тернопілля" розповість про нього докладніше.

Дивіться також По легенди, архітектуру та краєвиди: до яких 5 замків Тернопільщини точно варто завітати

Чому Язловецький замок на Тернопільщині називають "Ключем Поділля"?

Цей замок розташований на високому пагорбі в селі Язловець Чортківського району Тернопільщини. У давніші часи замок був стратегічним пунктом на кордоні Поділля, і його потужні мури неодноразово відбивали атаки ворогів.

А ще ця фортеця давала змогу контролювати важливий торговий шлях зі Львова до Молдови. Зауважмо, що перші згадки про Язловецький замок датовані 1436 роком, але архітектура його формувалася сотні років, з XIV до XVIII століття.

У XV столітті замок зазнав значного укріплення, набувши форми п'ятикутної фортеці з готичними рисами. А Золотий вік замку припав на XVI століття, коли великий коронний гетьман Юрій Язловецький оновив фортецю у ренесансному стилі з баштами, звідними мостами та різьбленими порталами з гербом роду.

Язловецький замок захищав довкільні землі понад 600 років: дивіться відео "Національний заповідник Замки Тернопілля"

У XVII столітті нижній замок доповнили бастіонами й казематами, а у XVIII граф Станіслав Потоцький перетворив частину замку на бароковий палац. Сьогодні Язловецький замок – це мальовничі руїни, які зберігають атмосферу середньовічної величі та захищають безліч таємниць. Туристи можуть оглянути залишки веж, руїни палацу і підземні ходи.

Зверніть увагу: у селі Язловець також зберігся ще один унікальний об'єкт – костел 1551 року будівництва. Будівля мала не лише релігійне, а й оборонне значення – мала товсті стіни, бійниці та масивний фундамент, як пише s_p_travel. Цей костел доповнював Язловецький замок, розташований поруч.

Язловецький костел / Дивіться фото s_p_travel

Які ще цікаві замки Тернопільщини варто побачити?