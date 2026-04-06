Ольга Полякова – українська співачка, акторка, блогерка та телеведуча, народилася у Вінниці, розповідає Forbes. Вона веде активні соцмережі, де має мільйонну аудиторію: понад 2,9 мільйона підписників в інстаграмі та 1,1 мільйона у тік тоці. Артистка популярна завдяки яскравим виступам, хітам і харизматичній манері ведення шоу.

Що цікавого побачити туристу у Вінниці?

Світломузичний фонтан Roshen – візитівка Вінниці та один із найбільших плавучих фонтанів у Європі, розташований на річці Південний Буг поблизу острова Кемпа, розповідає "Карпатіум". Фонтан працює зазвичай із квітня – травня по жовтень, а найкраще приходити заздалегідь, щоб зайняти зручні місця на набережній Roshen.

Як виглядає фонтан: дивитись відео

Національний музей-садиба Миколи Івановича Пирогова – обов'язковий пункт для всіх, хто цікавиться історією медицини та життям видатних особистостей. Микола Іванович Пирогов – геніальний хірург, анатом, засновник військово-польової хірургії, провів останні роки свого життя у мальовничій садибі "Вишня".

Національний музей-садиба Миколи Івановича Пирогова / фото Вікіпедії

Тут можна відвідати будинок, де він жив і працював:: аптека-музей з унікальними інтер'єрами та експонатами, а також церкву-некрополь, де покоїться забальзамоване тіло Миколи Івановича Пирогова – унікальний випадок у світовій науці.

Вінницькі мури – історико-архітектурний комплекс, що зберіг залишки колись потужних оборонних споруд міста, включаючи стіни та вежі єзуїтського та домініканського монастирів 17 століття. Прогулюючись тут, легко уявити, як століття тому місто мужньо тримало оборону. Місце сповнене історії та легенд.

Вінницькі мури / фото Visit Vinnytsia

Водонапірна вежа (Каланча) – червоноцегляна вежа, збудована на початку 20 століття, давно стала символом Вінниці. Колись вона забезпечувала місто водою, сьогодні тут розташований Музей пам'яті воїнів Вінниччини, які загинули в Афганістані, а з оглядового майданчика відкривається чудова панорама центральної частини міста.



Водонапірна вежа / фото INSIDE-UA

Які є локації для прогулянки?

Центральний міський парк імені Миколи Леонтовича пропонує зелену оазу з атракціонами, фонтанами, планетарієм, спортивними майданчиками та затишними алеями для прогулянок. Вулиця Соборна є головною пішохідною артерією з історичними будівлями, магазинами, кафе та ресторанами. А на набережній Roshen можна насолодитися сучасною прогулянковою зоною з найкращими видами на знаменитий фонтан.

