Одна з найяскравіших і найоригінальніших українських музичних виконавиць є Jerry Heil. Справжнє ім'я Яна Олександрівна Шемаєва, вона народилася 21 жовтня 1995 року у місті Васильків на Київщині, розповідає Biography.com.ua.
Що цікавого побачити у місті Васильків на Київщині?
Васильків – одне з найстаріших міст Київщини, засноване князем Володимиром Святим у 991 році. Спершу це була князівська дача під назвою Веселе Васильєво, а сучасну назву місто отримало в 1157 році.
На пагорбі в центральній частині міста розташований собор святих Антонія і Феодосія, збудований у 1758 році в стилі пізнього бароко. Його спорудив видатний майстер Степан Ковнір, який працював і над будівництвом Києво-Печерської лаври та Андріївської церкви, зазначає "Україна Інкогніта".
Собор квадратний у плані, має п'ять бань, а центральна з них височить над іншими. Поруч розташоване стародавнє городище та системи земляних укріплень, що відкривають чудову панораму міста.
Собор святих Антонія і Феодосія / фото "Васильків INFO"
Серед інших архітектурних пам'яток Василькова є Миколаївська церква, дерев'яна церква Різдва Богородиці, старовинні будинки центральної частини міста, адміністративна споруда 1817 року, а також каплиця "Живоносне джерело". Добре те, що майже всі цікаві пам'ятки розташовані в центрі або неподалік від нього.
У Василькові також збереглися колишні синагога та іудейська школа, радянська котельня, перетворена на школу мистецтв, а також старий вальцьовий млин. Не кожне місто може похвастатись такими збереженими пам'ятками.
"Васильківські Карпати" / фото Andy Travel Club
Найчарівнішим місцем є "Васильківські Карпати" – це мальовничий куточок з унікальним рельєфом, розташований між містом Васильків та селом Велика Бугаївка. Тут тягнеться мережа ярів, що навесні вкриваються зеленню, а влітку розквітають барвистими квітами.
