24 Канал вже розповідав, що легендарний проєкт "Караоке на Майдані" знову повертається. Упродовж багатьох років незмінним ведучим був продюсер Ігор Кондратюк, однак сьогодні його місце зайняв виконавець ХАС.

Що відомо про виконавця ХАС?

Справжнє ім'я артиста – Хассан Назар. Він народився у Києві у родині лікарів: мати – українка, батько – сирієць. До 5 років він жив у Сирії, де його дідусь по батьковій лінії був генералом Збройних сил Сирії та мав дотичність до революційних подій у країні.

Хассан Назар

Після розлучення батьків хлопчик повернувся разом із матір'ю до України. Через своє походження ХАС у дитинстві стикався з булінгом – від образ це доходило до фізичного насильства. За словами артиста, це були системні напади з боку групи однолітків.

Певний час він також мав складні стосунки з батьком через його відсутність у житті. Любов до музики йому прищепила мама: у школі він захопився хіп-хопом і почав читати реп, а після 18 років писав пісні на соціальні теми та створив власний гурт RIZUPS, який проіснував до 2014 року.

Що незвичайного побачити туристу у Києві?

З посиланням на Visit Ukraine розповідаємо про незвичайні місця столиці, які ви могли не чути.

Київський велотрек

Київський велотрек – одна з найстаріших спортивних споруд для трекових велоперегонів у Європі, заснована у 1912 році. Спочатку він мав назву циклодром, а ініціатором будівництва виступив киянин Іван Біленко. Об'єкт звели на території Афанасіївського яру.



Київський велотрек / фото Вікіпедії

Сьогодні велотрек входить до переліку найкращих у Європі, зберігаючи первісну геометрію. Довжина доріжки становить 286 метрів, ширина віражів – 8 метрів, максимальний кут нахилу – 38 градусів. Трибуни розраховані приблизно на 1000 глядачів.

Музей Ханенків

Музей Ханенків у Києві заснований у 1905 році меценатами Варварою та Борисом Ханенками. Заклад розташований на схилах Дніпра та є одним із найстаріших музеїв України. Колекція сформувалася завдяки подорожам подружжя Європою та налічує понад 40 тисяч експонатів різних епох і культур. Музей став першим приватним музеєм, відкритим для публіки в Україні.



Музей Ханенків / фото Вікіпедії

Барахолка на Петрівці

Блошиний ринок біля станції метро "Почайна" на Оболоні працює у вихідні дні та є одним із найбільших у Києві. Він сформувався у 1990-х роках поруч із книжковим ринком. Тут продають антикваріат, предмети інтер'єру, колекційні речі та вживані товари. Частина торгівлі відбувається у павільйонах, інша – просто неба.

Як виглядає барахолка

Бабин Яр

Бабин Яр – меморіальний комплекс у Києві, місце масових розстрілів під час нацистської окупації. Тут загинули десятки тисяч євреїв, ромів, українців та інших жертв режиму. Після війни територію частково забудували, однак нині вона має статус національного історико-меморіального заповідника та зберігає пам'ять про трагедію.

Історія Бабиного Яру

Будівля НЛО (УкрІНТЕІ)

Будівля на вулиці Антоновича, 180, відома як "НЛО" через свою форму, зведена у 1970-х роках. Архітектор Флоріан Юр'єв проєктував її як музичний центр із унікальною акустикою та світловими ефектами. Згодом будівлю передали під наукові установи, зокрема Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.



Будівля НЛО (УкрІНТЕІ) / фото Вікіпедії

