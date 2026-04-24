24 Канал вже розповів, що телеканал СТБ оголосив ім'я нового героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У новому сезоні за коханням вирушить український спортсмен В'ячеслав Кравцов. Анонс учасника з'явився на офіційних сторінках проєкту у соцмережах 24 квітня. 38-річний баскетболіст понад 10 років виступає за збірну України та має досвід гри в NBA і провідних європейських лігах. Відомо також, що він родом з Одеси.
Дивіться також Не у Києві: де народилася Міка Ньютон, яка повертається до України після багаторічної паузи
Що цікавого побачити туристу в Одесі?
Якщо ви вперше в Одесі або повернулися, щоб знову відчути її атмосферу, ось добірка локацій від yanadrumova, які точно варто додати у свій маршрут.
- Вулички тихого центру
Поруч із Соборною площею ховаються зелені та спокійні вулиці з історичною забудовою. Тут легко відчути справжній ритм старої Одеси – без метушні, але з особливим настроєм.
Вулички міста / фото Мілени Бордакової
- Одеський оперний театр
Одна з головних візитівок міста. Варто завітати на виставу, екскурсію або просто зайти всередину, щоб побачити легендарний інтер'єр.
Одеський оперний театр / фото Вікіпедії
- Буфет на Малому Фонтані
Локація на Трасі здоров'я з видом на море. Тут можна взяти каву чи щось перекусити й просто насолодитися краєвидом.
- Приморський бульвар, Грецький і Стамбульський парки, Воронцовський провулок
Усі ці місця розташовані поруч і ідеально підходять для прогулянки історичним центром міста.
- Пале-Рояль
Затишний міський сквер із зеленню, терасами та видом на Оперний театр – атмосферна локація для відпочинку.
Пале-Рояль / фото "Південий Кур'єр"
Дивіться також Не у Києві: де народився Melovin і які 5 небанальних родзинок цього міста слід побачити кожному
- Одеський Пасаж і найвужча вулиця міста
Архітектурна перлина в самому центрі, де варто не лише пройтись Пасажем, а й знайти його приховані деталі.
Одеський Пасаж і найвужча вулиця міста / фото Бордакової Мілени
- Схід сонця в Одесі
Особлива ранкова магія – біля моря чи в центрі, але завжди з відчуттям чогось нового.
Де народилися інші відомі постаті та що там цікавого можна побачити?
Дізнайтесь, де народилась співачка Jerry Heil. Це одне з найстаріших міст Київщини, засноване князем Володимиром Святим у 991 році. І хоч воно не туристичне, але має свої цікаві місця для відвідування.
Або ж, де народився засновник модного дому Valentino. На диво, він народився не у Парижі, а в Італії. В цьому місті можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.