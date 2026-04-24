24 Канал уже рассказал, что телеканал СТБ объявил имя нового героя романтического реалити-шоу "Холостяк". В новом сезоне за любовью отправится украинский спортсмен Вячеслав Кравцов. Анонс участника появился на официальных страницах проекта в соцсетях 24 апреля. 38-летний баскетболист более 10 лет выступает за сборную Украины и имеет опыт игры в NBA и ведущих европейских лигах. Известно также, что он родом из Одессы.
Что интересного увидеть туристу в Одессе?
Если вы впервые в Одессе или вернулись, чтобы снова почувствовать ее атмосферу, вот подборка локаций от yanadrumova, которые точно стоит добавить в свой маршрут.
- Улочки тихого центра
Рядом с Соборной площадью прячутся зеленые и спокойные улицы с исторической застройкой. Здесь легко почувствовать настоящий ритм старой Одессы – без суеты, но с особым настроением.
Улочки города / фото Милены Бордаковой
- Одесский оперный театр
Одна из главных визитных карточек города. Стоит посетить спектакль, экскурсию или просто зайти внутрь, чтобы увидеть легендарный интерьер.
Одесский оперный театр / фото Википедии
- Буфет на Малом Фонтане
Локация на Трассе здоровья с видом на море. Здесь можно взять кофе или что-то перекусить и просто насладиться видом.
- Приморский бульвар, Греческий и Стамбульский парки, Воронцовский переулок
Все эти места расположены рядом и идеально подходят для прогулки по историческому центру города.
- Пале-Рояль
Уютный городской сквер с зеленью, террасами и видом на Оперный театр – атмосферная локация для отдыха.
Пале-Рояль / фото "Южный Курьер"
- Одесский Пассаж и самая узкая улица города
Архитектурная жемчужина в самом центре, где стоит не только пройтись Пассажем, но и найти его скрытые детали.
Одесский Пассаж и самая узкая улица города / фото Бордаковой Милены
- Восход солнца в Одессе
Особая утренняя магия – у моря или в центре, но всегда с ощущением чего-то нового.
