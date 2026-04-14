А родилась будущая звезда в прикарпатском городе Бурштын. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.

Что стоит знать о Бурштыне, городе детства Мики Ньютон?

Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, родилась 5 марта 1986 года в Бурштыне, как указывает liga.net. Это небольшой город в Ивано-Франковской области, стоящий на реке Гнилая Липа.

Карьера Мики началась именно там, задолго до выхода на большие сцены. В 9 лет она уже выступала на школьных концертах, параллельно учась в музыкальной школе по классу фортепиано, а еще и занимаясь каратэ.

В 2001 году девушка переехала в Киев, где получала дальнейшее образование и начала карьеру певицы. Большую популярность, в том числе и международную, ей принесло Евровидение-2011, где Мика Ньютон представляла Украину с песней Angel и заняла 4 место.

Далее была длительная пауза в выступлениях, но письма поклонников стали решающим толчком к возвращению. 30 мая 2026 года Мика примет участие в фестивале "Поколение" в Киеве, а значит впервые за 15 лет выступит в Украине.

Мика Ньютон недавно отметила свое 40-летие

Бурштын, где выросла будущая звезда, является городом с древней историей. Первое письменное упоминание о поселении датировано 1436 годом, с 1554 года оно имеет статус города. А его название, говорят, происходит от слова "бурштын", то есть янтарь, окаменевшая ископаемая живица. Но это только самая популярная версия, на самом деле их есть по меньшей мере 5.

Бурштыном в разное время владели польские магнаты Синявские, Скарбеки, Яблоновские, а среди сохранившихся архитектурных памятников заметны церковь Воздвижения Честного Креста и римо-католический костел Святой Троицы. В окрестностях города сохранились древние курганы, а во время археологических раскопок здесь находили орудия эпохи бронзы.

Интересные факты о городе Бурштын

Сегодня Бурштын – прежде всего промышленный город с мощной тепловой электростанцией, построенной еще в советские времена. Расположенный в сердце Прикарпатья, он служит удобной отправной точкой для путешествий по Ивано-Франковщине – краю, который стабильно в главной туристической тройке среди всех регионов Украины.

