Украинцы едут в Криворивню на праздники, чтобы почувствовать настоящую атмосферу традиций, пишут Karpaty.net.ua. Стоит ли ехать в Криворивню на Пасху и чем поражает это село – рассказываем далее подробнее.

Чем особенна Криворивня на Франковщине?

Из небольшого поселения Криворивня с годами превратилась в культурный центр. Особую атмосферу и популярность селу придало кино. Именно здесь в 1964 году Сергей Параджанов снимал фильм "Тени забытых предков", передав мистический дух местности и даже привлекая к съемкам жителей села.

Сегодня же Криворивня привлекает тех, кто в поисках особой атмосферы с украинскими традициями. Здесь можно увидеть старинные деревянные церкви, посетить музеи, пройтись по горным тропам.

В Криворивне сохранились очень аутентичные обряды. На Рождество здесь настоящие вертепы с колядками, костюмами на персонажами. На Пасху – освящение корзин, древние традиции и гаивки, а в конце весны здесь проходит "Полонинское лето", на которое собираются все туристы со всей Украины.

Особенно атмосферной является свадьба в Криворивне. Невесты здесь одеты в традиционные украшения, гости в вышиванках, а главным событием является танец аркан. Важными здесь есть и ремесла – ткачество, резьба, создание лижныков. Увидеть различные изделия можно на фестивалях, в частности на "Гуцульской брынзе".

Одной из главных достопримечательностей в Криворивне является музей Ивана Франко, расположен в доме-гражде. Здесь хранятся личные вещи писателя, которые позволяют почувствовать атмосферу его жизни и творчества. Духовным центром города является церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построено еще в XVIII веке.

Горные тропы Криворивни ведут к живописным местам, водопадов и урочищ. Особенно выделяется Писаный Камень – место с древними символами и особой атмосферой.

Сегодня Криворивня имеет признание на государственном уровне и рассматривается как потенциальный объект международного значения.

Многие едут на Пасху в Криворивню, чтобы перезагрузиться. Здесь можно увидеть старинные обряды, передаваемые поколениями, традиционную одежду и украшения, а еще – стать частью праздничных гуляний.

Сегодня село Криворивня переживает настоящий туристический бум, пишет discover.ua. Сюда можно смело приезжать на несколько дней. Кроме посещения музеев Ивана Франко и Михаила Грушевского, здесь стоит увидеть Дедову-аптеку, музей ретромобилей, пойти за грибами, на пикник и совершить сплав на Черном Черемоше.

