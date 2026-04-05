Українці їдуть в Криворівню на свята, щоб відчути справжню атмосферу традицій, пишуть Karpaty.net.ua. Чи варто їхати в Криворівню на Великдень та чим вражає це село – розповідаємо далі детальніше.

Читайте також Де у Львові можна відчути святкову атмосферу на Великдень

Чим особлива Криворівня на Франківщині?

З невеликого поселення Криворівня з роками перетворилася на культурний осередок. Особливу атмосферу та популярності селу надало кіно. Саме тут у 1964 році Сергій Параджанов знімав фільм "Тіні забутих предків", передавши містичний дух місцевості і навіть залучивши до зйомок мешканців села.

Сьогодні ж Криворівня приваблює тих, хто в пошуках особливої атмосфери з українськими традиціями. Тут можна побачити старовинні дерев’яні церкви, відвідати музеї, пройтися гірськими стежками.

У Криворівні збереглися дуже автентичні обряди. На Різдво тут справжні вертепи з колядками, костюмами на персонажами. На Великдень – освячення кошиків, давні традиції та гаївки, а наприкінці весни тут проходить "Полонинське літо", на яке збираються всі туристи зі всієї України.

Особливо атмосферним є весілля в Криворівні. Наречені тут одягнені в традиційні прикраси, гості у вишиванках, а головною подією є танець аркан. Важливими тут є і ремесла – ткацтво, різьблення, створення ліжників. Побачити різні вироби можна на фестивалях, зокрема на "Гуцульській бринзі".

Однією з головних пам’яток у Криворівні є музей Івана Франка, розташований у хаті-гражді. Тут зберігаються особисті речі письменника, які дозволяють відчути атмосферу його життя і творчості. Духовним центром міста є церква Різдва Пресвятої Богородиці, збудоване ще у XVIII столітті.

Гірські стежки Криворівні ведуть до мальовничих місць, водоспадів та урочищ. Особливо вирізняється Писаний Камінь – місце з давніми символами та особливою атмосферою.

Сьогодні Криворівня має визнання на державному рівні та розглядається як потенційний об’єкт міжнародного значення.

Багато хто їде на Великдень в Криворівню, щоб перезавантажитися. Тут можна побачити старовинні обряди, що передаються поколіннями, традиційний одяг і прикраси, а ще – стати частиною святкових гулянь.

Як виглядає Великдень у Криворівні: дивіться відео

Сьогодні село Криворівня переживає справжній туристичний бум, пише discover.ua. Сюди можна сміливо приїздити на кілька днів. Крім відвідування музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського, тут варто побачити Дідову-аптеку, музей ретромобілів, піти за грибами, на пікнік та здійснити сплав на Чорному Черемоші.

Що ще варто прочитати?