На інстаграм-сторінці блогерки Юлі @jb_kiev, яка розповідає про красиві місця Києва, з’явилися 3 локації, де можна не лише погуляти, але й прожити романтичний спільний момент й отримати незабутні враження.

Які є 3 ідеї побачення на Лівому березі Києва?

"Вище. Київ"

Дніпровська набережна, 13

Тут можна орендувати приватну локацію на даху у куполі з оглядовим майданчиком з панорамою на Дніпро. Закохані можуть принести з собою суші, круасани або вино. Тут особливо атмосферно на заході сонця.

Культурний кластер "Краків"

Русанівська набережна, 12

Тут розташований простір, де проходять різні концерти, виставки чи кінопокази. Програма тут часто змінюється, тому кожне побачення може бути різним – від живої музики до атмосферного кіно.

Музей-парк «Україна в мініатюрі»

Гідропарк, Броварський проспект, 9-В

Локація підійде для тих, хто хоче не лише поговорити, але й отримати спільне враження. Формат цього побачення передбачає легку прогулянку й відчуття маленької подорожі.

Тут можна нікуди не спішити й оглянути всю країну в парку за один вечір. Місце чудово підходить для невимушеного побачення.

Куди піти на побаченні у Львові?

Співачка Мія Рамарі розповіла у своєму інстаграмі, що для першого побачення у Львові підійде чайна "Піднебесна", ресторан "Дах", артцентр "Дзиґа", а також "Муніципальний арт-центр".

Ці локації справді цікаві й небанальні, тому підійдуть для тих, хто хоче відпочити у красивому місці чи з користю провести час й пізнати для себе щось цікаве.

