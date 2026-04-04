Главная локация во Львове на Пасху – это Шевченковский гай. В Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого этот праздник приобретает особый смысл.

Где во Львове лучше всего почувствовать атмосферу Пасхи?

Ежегодно львовяне и гости города собираются на Пасху в Шевченковском гаю, чтобы отметить светлый праздник Воскресения. Сотни людей в вышиванках, которые водят гаивки на фоне традиционных украинских домов, как будто переносятся в прошлое и становятся ближе к традициям.

В этом году музей, как всегда, подготовил немало интересного для посетителей на Пасху.

14:00 – 16:00 будут проходить гаивки для детей. Им расскажут о традиционных пасхальных забавах и научат обрядового танца.

В 14:00 начнутся традиционные пасхальные забавы на поляне возле сарая. Здесь будут водить подоляночку, играть в шума, ремня и тому подобное.

На главной поляне с 15:00 будут выступать этноколлективы.

13 апреля в Гаю будут праздновать Обливальный понедельник, а в 16:00 состоятся гаивки для сообщества UNBROKEN.

Билет в Гай на праздники стоит 300 гривен, а льготный – 150 гривен. Купить билеты можно – по ссылке. Для военных, ветеранов, вдов и детей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью I – II групп – вход бесплатный. Также добавим, что во время празднования будут собирать средства на нужды военных подразделений.

Обратите внимание! По данным Львовского городского совета, в прошлом году в Пасхальное воскресенье Шевченковский гай посетило почти 18 тысяч человек.



Празднование Пасхи в Шевченковском гаю / Фото Анастасии Смольенко для ЛГС

А куда пойти на Вербное воскресенье?

На Вербное воскресенье во Львове также подготовили интересные события. На улице Ференца Листа, 7 можно будет попасть на настоящий косовский рынок. Здесь будут продавать стильные традиционные гуни, платки, аксессуары, керамику и тому подобное. Посетителям обещают настоящий гуцульский колорит. А в заведении "Дах", с которого открывается невероятная панорама на город, будут петь веснянки и рисовать писанки.

Или же можно поехать за город и погулять на природе, пока погода идеальна для этого.