От нежных подснежников в марте до душистой акации в мае – можно увидеть все, если, конечно, знать расписание и не зевать, потому что каждое цветение длится всего неделю или две. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Весна идет, красоту несет: где и когда зацветут цветы во Львове
Что цветет в Украине в марте, апреле и мае – и где это лучше всего видеть?
Март – подснежники, крокусы, магнолии.
Еще до того как становится по-настоящему тепло, из-под снега пробиваются подснежники и крокусы. Преимущественно в Карпатах, куда весна приходит раньше, чем в остальной Украине.
В конце марта в Киеве и крупных городах начинают распускаться ранние магнолии, если весна теплая. Но именно Закарпатская область, как указывает visitukraine.today, сезон цветения магнолий встречает раньше всего в марте, почти на месяц раньше других регионов.
Апрель – сакура и магнолия.
Это вообще самый богатый месяц на цветение. Магнолии в Киеве достигают пика обычно в начале или в середине апреля, в зависимости от погоды. В теплые годы, каким был, к примеру, 2025, они раскрывались уже в конце марта.
Но главная звезда апреля – сакура. В Ужгороде более 1000 деревьев превращают центр в японскую сказку где-то 15 – 25 апреля. В Киеве парк Киото, как пишет nv.ua, с самой длинной аллеей сакур цветет в конце марта – начале апреля. Во Львове сакуры расцветают в последнюю неделю апреля, а еще и магнолии во второй или третьей декаде месяца (лучшие локации – Ботанический сад и улица Парковая).
Май – рапс, каштаны и черешня.
Май перекрашивает Украину в желтый цвет. Поля рапса, как замечает twist.kultura.cx.ua, на Подолье, Черкасской области и в центральных регионах становятся одним из самых эффектных природных зрелищ страны.
В начале мая в городах также зацветают каштаны – символ Киева, а вслед за ними – черешни и яблони. Завершает весенний парад акация – ее медовый аромат наполняет города во второй половине мая и является для многих украинцев главным запахом весны.
Итак, вот так выглядит календарь с месяцами цветения и локациями, где его лучше всего наблюдать:
Магнолия – Закарпатье, Киев, Львов – конец марта, апрель.
Сакура – Ужгород, Киев, Мукачево – от 15 апреля и начало мая.
Рапс – Подолье, Черкасская область – апрель и май.
Каштаны – Киев, все крупные города – начало мая.
Акация – по всей Украине – вторая половина мая.
Какие еще интересные факты стоит знать о природных особенностях Украины?
На Тернопольщине расположена самая длинная в мире гипсовая пещера – Оптимистическая. Ее задокументированная длина составляет почти 265 километров лабиринтов. Там также есть подземные озера, самое глубокое из которых – Микрон, достигающее 6 метров.
Среди малоизвестных природных сокровищ Закарпатья есть Ворочевское озеро. Оно имеет вулканическое происхождение, и вода здесь кажется невероятно бирюзовой с расстояния – а вот вблизи кристально чистая и прозрачная.