От нежных подснежников в марте до душистой акации в мае – можно увидеть все, если, конечно, знать расписание и не зевать, потому что каждое цветение длится всего неделю или две. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Весна идет, красоту несет: где и когда зацветут цветы во Львове

Что цветет в Украине в марте, апреле и мае – и где это лучше всего видеть?

Март – подснежники, крокусы, магнолии.

Еще до того как становится по-настоящему тепло, из-под снега пробиваются подснежники и крокусы. Преимущественно в Карпатах, куда весна приходит раньше, чем в остальной Украине.

В конце марта в Киеве и крупных городах начинают распускаться ранние магнолии, если весна теплая. Но именно Закарпатская область, как указывает visitukraine.today, сезон цветения магнолий встречает раньше всего в марте, почти на месяц раньше других регионов.



Подснежники / Фото svitlana.kyiv.ua



Магнолия / Фото karpat-telehraf.net

Апрель – сакура и магнолия.

Это вообще самый богатый месяц на цветение. Магнолии в Киеве достигают пика обычно в начале или в середине апреля, в зависимости от погоды. В теплые годы, каким был, к примеру, 2025, они раскрывались уже в конце марта.

Но главная звезда апреля – сакура. В Ужгороде более 1000 деревьев превращают центр в японскую сказку где-то 15 – 25 апреля. В Киеве парк Киото, как пишет nv.ua, с самой длинной аллеей сакур цветет в конце марта – начале апреля. Во Львове сакуры расцветают в последнюю неделю апреля, а еще и магнолии во второй или третьей декаде месяца (лучшие локации – Ботанический сад и улица Парковая).



Сакура / Фото navsi100.travel



Рапс / Фото ripakovody_ua

Май – рапс, каштаны и черешня.

Май перекрашивает Украину в желтый цвет. Поля рапса, как замечает twist.kultura.cx.ua, на Подолье, Черкасской области и в центральных регионах становятся одним из самых эффектных природных зрелищ страны.

В начале мая в городах также зацветают каштаны – символ Киева, а вслед за ними – черешни и яблони. Завершает весенний парад акация – ее медовый аромат наполняет города во второй половине мая и является для многих украинцев главным запахом весны.



Каштаны / Фото marina_kyiv



Акация / Фото dp.informator.ua

Итак, вот так выглядит календарь с месяцами цветения и локациями, где его лучше всего наблюдать:

Магнолия – Закарпатье, Киев, Львов – конец марта, апрель.

Сакура – Ужгород, Киев, Мукачево – от 15 апреля и начало мая.

Рапс – Подолье, Черкасская область – апрель и май.

Каштаны – Киев, все крупные города – начало мая.

Акация – по всей Украине – вторая половина мая.

