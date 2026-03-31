Від ніжних підсніжників у березні до запашної акації у травні – можна побачити все, якщо, звісно, знати розклад і не ловити ґав, бо кожне цвітіння триває лише тиждень чи два. 24 Канал розповість про це докладніше.

Що цвіте в Україні у березні, квітні та травні – і де це найкраще бачити?

Березень – підсніжники, крокуси, магнолії.

Ще до того як стає по-справжньому тепло, з-під снігу пробиваються підсніжники та крокуси. Переважно у Карпатах, куди весна приходить раніше, ніж у решті України.

У кінці березня у Києві та великих містах починають розпускатися ранні магнолії, якщо весна тепла. Але саме Закарпатська область, як вказує visitukraine.today, сезон цвітіння магнолій зустрічає найраніше у березні, майже на місяць перед іншими регіонами.



Підсніжники / Фото svitlana.kyiv.ua



Магнолія / Фото karpat-telehraf.net

Квітень – сакура і магнолія.

Це загалом найбагатший місяць на цвітіння. Магнолії у Києві досягають піка зазвичай на початку або в середині квітня, залежно від погоди. У теплі роки, яким був, до прикладу, 2025, вони розкривались уже наприкінці березня.

Але головна зірка квітня – сакура. В Ужгороді понад 1000 дерев перетворюють центр на японську казку десь 15 – 25 квітня. У Києві парк Кіото, як пише nv.ua, з найдовшою алеєю сакур цвіте наприкінці березня – початку квітня. У Львові сакури розцвітають в останній тиждень квітня, а ще й магнолії у другій чи третій декаді місяця (найкращі локації – Ботанічний сад та вулиця Паркова).



Сакура / Фото navsi100.travel



Ріпак / Фото ripakovody_ua

Травень – ріпак, каштани й черешня.

Травень перефарбовує Україну у жовтий колір. Поля ріпаку, як зауважує twist.kultura.cx.ua, на Поділлі, Черкащині та у центральних регіонах стають одним із найефектніших природних видовищ країни.

На початку травня у містах також зацвітають каштани – символ Києва, а слідом за ними – черешні та яблуні. Завершує весняний парад акація – її медовий аромат наповнює міста у другій половині травня і є для багатьох українців головним запахом весни.



Каштани / Фото marina_kyiv



Акація / Фото dp.informator.ua

Отже, ось такий має вигляд календар із місяцями цвітіння та локаціями, де його найкраще спостерігати:

Магнолія – Закарпаття, Київ, Львів – кінець березня, квітень.

Сакура – Ужгород, Київ, Мукачево – від 15 квітня і початок травня.

Ріпак – Поділля, Черкащина – квітень та травень.

Каштани – Київ, усі великі міста – початок травня.

Акація – по всій Україні – друга половина травня.

