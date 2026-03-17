Гидеса со Львова, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @dariaguidelviv, рассказала подробно по месяцам, какие именно цветы зацветают, и собрала все лучшие локации города. Этот список может стать идеальным маршрутом на всю весну и лето, чтобы не пропустить цветения.

Когда во Львове цветут цветы?

Сакуры зацветают преимущественно в апреле. Основные локации, где можно насладиться красивым цветом, – это площадь Петрушевича, площадь Музейная, а также парк имени Иоанна Павла II на Сыхове.

Магнолии цветут почти в тот же период. Самые красивые деревья можно увидеть в доме Франко, Стрыйском парке и Lem Station.

Тюльпаны расцветают в апреле – мае. Они высажены на проспекте Свободы возле Оперного театра, в Стрыйском парке, на площади Рынок и на улице Подвальная, 6.

В мае начинают цвести азалии. Самая атмосферная локация – это заведение Babo Gardens на улице Кузневича, 16а. Также в мае можно увидеть нежные глицинии. Эти пышные деревья надо искать на улице Чупринки, 21, Кузневича, 16а и на Леси Украинки.

В мае – июне расцветают розовые боярышники на площади Колиивщины и площади Ангелов, что перед Гарнизонным храмом. В тот же период появляются разноцветные рододендроны в Ботаническом саду.

Огромный куст с розами можно увидеть в июне на улице Ужгородская, 13.

В июле можно насладиться пьянящим запахом лаванды на улице Богдана Хмельницкого, 207. А с июля по август цветут гортензии на территории цитадели.

Обратите внимание! На карпатских вершинах уже зацвели крокусы. В соцсетях украинцы делятся волшебными фотографиями и раскрывают локации, где уже можно увидеть эти ранние весенние цветы.

А когда зацветут сакуры в Ужгороде?

Как пишет "О, море!", из-за теплого марта сакуры в Ужгороде в этом году зацветут на 2 недели раньше. Туристам, которые планировали поездку на середину апреля, стоит пересмотреть свои планы. Пик цветения прогнозируют на 1 – 10 апреля, а первые цветы на деревьях появятся уже в конце марта.

В то же время если температура воздуха поднимется выше +22 градусов, то сакуры могут отцвести всего за неделю, а потому не стоит медлить с поездкой в Ужгород.