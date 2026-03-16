Она скромнее, старее и имеет совсем другую историю. Со ссылкой на IGotoWorld рассказываем об этом подробнее.

Черкасская Родина-мать: почему мало кто замечает этот монумент?

В Черкассах возвышается над городом на Холме Славы этот особый монумент. Он смотрит на Днепр так же, как ее знаменитая сестра в столице, и это Родина-мать.

Это бронзовая скульптура женщины-матери в 10 метров. Обе руки подняты вверх, в правой можно увидеть чашу с Вечным огнем, а левая ладонь развернута к ритуальной площади в жесте благословения.

Родина-мать в Черкассах / Фото miishynin

Статуя расположена в самом сердце Черкасс, а сам Холм Славы – это не просто повышение, а насыпной курган в 10 метров высотой. Под ним похоронены около тысячи воинов, павших во время обороны города во Второй мировой войне – здесь есть и гранитная стена с их именами.

Собственно, Мемориальный комплекс "Холм Славы" возводили именно в память о жителях города, погибших во время обороны Черкасс от нацистских захватчиков. Открыли его в 1967 году, а полностью завершили только через 8 лет – в 1975.

Есть здесь и горький подтекст, как отмечает hukach.com. Ради строительства монумента красная власть уничтожила древнеславянское городище, остатки Черкасской крепости и Свято-Троицкую церковь, стоявшие на Замковой горе задолго до советских времен.

Заметим, что черкасская Родина-мать сейчас под угрозой – несколько лет назад стало известно, что монумент критически наклонился вправо, угол наклона достиг 6 градусов. Еще два – и конструкция может упасть. Из-за военного положения работы по спасению продвигаются медленно.

