Дендропарк "Софиевка" входит в список маст визит многих украинцев, а также в перечень Семи чудес Украины. Я очень долго откладывала поездку, мол, успею. Но надо жить сейчас, не потом – об этом даже диктант написали.

На правах амбассадора многодневных остановок в городах скажу: кроме "Софиевки", в Умани есть и другие интересные места. Это квартал хасидов, фонтаны на Осташевском пруду, подземелья Василианского монастыря, много старинных домов и уникальные торговые ряды.

И, хотя мой осенний отдых подмочил постоянный дождь и я не увидела все то, что запланировала, отпуск удался. Поэтому пакуйте чемоданы, чтобы увидеть романтический старинный парк и не только его!

Как доехать до Умани?

Весомый аргумент, почему стоит поехать в Умань, – роскошное расположение города на перекрестке автомобильных дорог в сердце Украины.

Автобус из Киева доезжает в Умань по одесской трассе за 3 – 4 часа, билеты можно купить в интернете заранее или спросить водителя, есть ли места.

А вот по железной дороге в Умань можно доехать разве что из Черкасс, потому что поезда из Харькова, Одессы и Днепра отменили.

Парку "Софиевка" будет 230 лет в 2026-м / Фото Ирины Чеботниковой

Чем интересен дендропарк "Софиевка" в Умани?

Парк заложили более двух веков назад. Станислав Потоцкий, известный как Щенсный (Счастливый), подарил его жене, Софии Потоцкой. Идею подала сама София, насмотревшись парков в европейских столицах.

Над подарком работали много лет: крепостные под руководством Людвига Метцеля создали тенистую и причудливую "Софиевку" там, где не росли деревья, – на пустыре.

Благодаря Потоцким в Российской империи появились тополя – саженцы заказывали из самой Италии. А в оранжереях выращивали ананасы, которые потом продавали.



Все эти камни специально привезли и красиво сложили. Пруды также все искусственные / Фото Ирины Чеботниковой

За основу взяли сюжеты античной мифологии, в частности путешествия Одиссея. Здесь даже есть подземная река Ахеронт и по ней можно проплыть на лодке! Очень символично, от детства до старости.

К сожалению, судьба самого Потоцкого сложилась несчастливо. София, ради которой он стремился расстаться со второй женой, была неверной и в конце концов изменила графу с его старшим сыном.

После смерти Потоцкого россияне назвали парк Царицыным садом – и продолжили достраивать его. Тогда же уже имеющийся фонтан украсили огромной статуей змеи, которая потом стала визитной карточкой парка.

Заметьте, что во время дождя "Змея" не работает, и все равно поражает воображение.

Интересно! Зимой "Софиевку" можно посетить совершенно бесплатно. Но на лодочке уже не покатаешься. Фонарей в парке нет, поэтому пускают только до пяти вечера. При желании можно взять экскурсию, для групп до 10 человек она будет стоить около 700 гривен.



В туристический сезон (примерно с конца марта до конца ноября) вход в парк платный.

Официальных входов в парк три – с улицы Киевской неподалеку автовокзала, со стороны Университета садоводства и главный по улице Садовой.



Вход в "Софиевку" со стороны Университета садоводства / Фото Ирины Чеботниковой

Площадь "Софиевки" огромная, за один раз всего не посмотреть. Работники говорят, что парк живописный в любое время года. Поздней осенью и зимой там очень меланхолично.

Умань в 2025 году / Фото Ирины Чеботниковой

Что еще посмотреть в Умани, кроме "Софиевки"?

Вторая ассоциация с Уманью после парка – празднование Рош-га-Шана. В городе существует еврейский квартал, где постоянно проживают хасиды. Соответственно, там есть кошерные магазины и заведения.

Но определенные ограничения также есть. Во-первых, цены – как в Израиле. Во-вторых, большинство надписей не дублируется на украинском. В-третьих, там не везде рады женщинам.

Если вы все же решились посетить еврейский квартал в Умани, лучше всего пойти на улицу Туристов. В общем квартал охватывает не одну улицу, но Туристов – наиболее колоритная.

Вообще знакомство с городом лучше начинать с "Софиевки", арендовав квартиру в районе Киевской. А уже потом, перекусив просто в парке, идти по Садовой смотреть город.



Педагогический университет на Садовой / Википедия

В противном случае есть риск не увидеть много красивых зданий на Садовой и главную часть еврейского квартала, как это произошло с нами. Но вместо этого мы нашли нечто другое.

Что вы видите перед собой? Это сокровище! / Фото Ирины Чеботниковой

Я никогда не слышала о торговых рядах в Умани, а им, на минуточку, более 200 лет! Заложенные еще Потоцким, они до сих пор сохраняют свой шарм, а главное – работают. Некоторые сделали ремонт с вагонкой внутри, но у многих еще можно увидеть старинные своды.



Так ходили за покупками наши предки, когда еще не было супермаркетов – от одного магазина к другому / Фото ReHerit

Конечно, на Второй мировой история Умани не заканчивается. Здесь есть музей Надежды Суровцовой – первой украинской женщины, которая стала доктором философии. Во время сталинских репрессий ее посадили на почти 30 лет лагерей ГУЛАГа. После реабилитации Суровцова жила в Умани. Она знала удивительно много людей, о которых вспомнила в своих "Воспоминаниях".

Также стоит посетить краеведческий музей с его коллекциями бабочек, жуков, птичьих яиц, картинную галерею с достаточно искусными работами местных мастеров, музей культуры и быта Уманщины.

Художественный музей расположен в здании костела, поэтому поход туда за целых 30 гривен достаточно медитативный. Осторожно, очень тяжелые двери! / Фото Ирины Чеботниковой

Если удастся, зайдите в НеМузей – дом Файнштейна. Нас не известно почему не пустили, мол, экспозиция закрыта.

Обязательны к посещению подземелья Василианского монастыря. Это единственный сохранившийся до сих пор в Умани сакральный объект греко-католической церкви, который видел много событий и религиозно-этнических конфликтов.

И, наконец, несправедливо будет умолчать о существовании "Новой Софиевки" – фэнтези-парка с динозаврами и инсталляциями. Им то восхищаются, то хейтят его. Правда, туда нужно покупать отдельные билеты от основной экспозиции дендропарка.

Где остановиться в Умани, какие гостиницы есть?

Лучшим решением будет снять квартиру возле "Софиевки", на букинге достаточно много вариантов.

Среди отелей хорошим выбором будет River House с видом на озеро (иногда фигурирует под названием Park Hotel) и отель "Умань" в самом центре. "Фортеця" расположена дальше от центра. В Melania хорошо, но выйдет немного дороже.

Средняя цена на жилье в Умани – 1000 – 1200 гривен за сутки. К премиум-сегменту относятся LOMO, "Застава" и Forest Club Sherwood, последний уже в пригороде.

В самом парке есть два отеля – "Софиевский" (нарядный фасад с улицы Киевской) и отель Национального дендрологического парка "Софиевка" (с башенкой). Отзывы о них очень противоречивые, все детали можно узнать на официальном сайте парка.

Где поесть в Умани дешево и не очень?

Возле автовокзала очень много заведений с едой. Все выглядят довольно прилично, и если хочется приключений – к вашим услугам палатка с беляшами за 50 гривен.

Умань – рай для любителей недорогих столовых. Многие заведения на окраинах рассчитаны на путников, но в центре тоже есть варианты дешевого обеда.



Обед в "Бонито", все в одну фотографию даже не уместилось / Фото Ирины Чеботниковой

Недорогие столовые в Умани:

"Бонито" – козырное расположение на улице Небесной сотни делает это место обязательным для посещения. Светло, чисто, выбор очень большой. Наш средний чек на двоих был 600 гривен, но мы были сильно голодные. Наесться здесь можно и за 200 гривен на человека.

"Столовая" – пусть не введет вас в заблуждение непретенциозное название и старое здание! Внутри довольно приятно, а в пять вечера есть куча мясных блюд. И даже утиная ножка. Ужин на двоих вышел всего 350 гривен. Это топский топ, но сама столовая чуть дальше по улице в частном секторе. Во время дождя будьте очень осторожны, потому что идти приходится или по грязи, или по дороге.

"Ферма" – новое заведение, куда придется немного пройти. Мы не дошли, но на их странице в инстаграме все выглядит довольно аппетитно.

Если говорить о заведениях на средний бюджет в Умани, это прежде всего Hugge с завтраками весь день, причудливыми блюдами и очень приятным обслуживанием. В зале, где выпекают пиццу, есть росписи на итальянскую тему. Еда очень вкусная!



Драники с лососем в Hugge / Фото Ирины Чеботниковой

Вторым в списке поставлю Avenue. Фото блюд там хорошие, но цены кусаются. Хороший вариант пообедать до или после "Софиевки", если вы у входа/выхода по улице Киевской.

PODOROG, наиболее интерьерное кафе возле автовокзала, тоже неплохой вариант. Там есть некоторые интересные блюда, хоть сковородка с индейкой оказалась безбожно залитой соевым соусом. Приветливость официанток – как повезет. Отдельно хочу отметить баннер "Помни о цене" на выходе – это важное напоминание.



Меню в кафе PODOROG / Фото Ирины Чеботниковой

Ну а если вы не считаете деньги, то вам в инстаграмный LOMO, Ѵгожай с панорамной террасой, Ben Chef і "Бистро пекаря".

Что касается кафе, то, по моим наблюдениям, Умань не из такой семьи. Здесь нет культа десертов, за которыми надо ехать через весь город, хотя есть заведения с хорошими отзывами о собственно кофе.

Кофейни Умани, которые стоит посетить:

LUME на берегу пруда – наиболее инстаграмное заведение, которое мне попалось. Там действительно вкусный кофе и красивые современные десерты. И блины-конструкторы, в которые можно добавить кучу всякого на свой вкус. Место популярное среди молодежи, поэтому посидеть в тишине не удастся.

Sokil cafe – вкусные чуррос по 100 гривен и красивый интерьер. А еще металлические брелоки в виде темпера или кофейника всего по 200 гривен для вашего любимого бариста.

Три Медведя Ice Cream & Desserts Cafe – новое современное светлое заведение на Европейской, 33. Здесь много десертов с мороженым и вариаций холодного кофе. Один шарик сорбета стоит всего 30 гривен! Блины с мороженым – около 100 гривен.



Вид из LUME / Фото Ирины Чеботниковой

Когда лучше ехать в Умань?

Идеальными для посещения Умани являются будние дни. Количество туристов в парке растет пропорционально теплой погоде и выходным и праздникам. Если даже в ливень по "Софиевке" гуляют большие группы школьников, то можно только представить, какая толпа собирается в выходной. Поговаривают, что очередь на вход забирает несколько часов.

Чтобы увидеть фонтаны на Осташевском пруду, лучше приезжать с мая по сентябрь. В дождь фонтаны не работают, а свою работу завершают 13 октября.

То есть в Умань идеально ехать в теплую погоду с мая по первую половину октября.

Что привезти из Умани?

Здесь все просто – конечно, "Умань.Пиво". Знаю-знаю, оно есть и в вашем городе. И в самой Умани новинки появляются быстрее. А что-то может быть и дешевле.



Фирменное уманское пиво вкусное и дешевое / Фото Ирины Чеботниковой

"Умань.Хлеб" нам как-то не понравился, но есть разные магазинчики с выпечкой. Кроме магнитиков, с нами домой поехала итальянская колбаса с вишней из магазина европейских товаров.

Так стоит ли ехать в Умань на несколько дней?

Если вы "массовый турист" – то нет, это не ваш вариант. Здесь нет разнообразия развлечений или роскошных отелей, как в крупных городах. Можете ограничиться разве что "Софиевкой".

Если вы ищете чего-то аутентичного, нетипичного и готовы к открытиям – однозначно да! Уманцы любят свой город, это чувствуется. В "Софиевке" по телефону мне рассказали больше деталей, чем я спрашивала. Заповедник "Старая Умань" водит театрализованные экскурсии. На исторических домах есть QR-коды, которые ведут на очень доступно написанные статьи (это так называемое ознакомление).

Интересно, что архитектурный ансамбль городской застройки Умани – один из лучших на Поднепровье, здесь 20 процентов памятников истории и архитектуры всей Черкасской области. Этот регион ключевой для понимания сложного взаимодействия украинцев, евреев и поляков.

В Украине не так много таких еврейских мест и таких больших парков. И, конечно, не везде так хорошо сохранилась историческая застройка, а особенно двери. Поэтому ваши соцсети будут полны атмосферных фото, а все будут спрашивать, где это.