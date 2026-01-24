Дендропарк "Софіївка" входить у список маст візит багатьох українців, а також до переліку Семи чудес України. Я дуже довго відкладала поїздку, мовляв, встигну. Але треба жити зараз, не потім – про це навіть диктант написали.

На правах амбасадора кількаденних зупинок у містах скажу: окрім "Софіївки", в Умані є й інші цікавинки. Це квартал хасидів, фонтани на Осташівському ставі, підземелля Василіанського монастиря, багато старовинних будинків і унікальні торгові ряди.

І, хоча мій осінній відпочинок підмочив постійний дощ і я не побачила все те, що запланувала, відпустка вдалася. Тож пакуйте валізи, щоб побачити романтичний старовинний парк і не тільки його!

Читайте також Тут зародився ярмарок: як живуть Великі Сорочинці на Полтавщині та що там подивитися – репортаж

Як доїхати до Умані?

Вагомий аргумент, чому варто поїхати в Умань, – розкішне розташування міста на перехресті автомобільних доріг у серці України.

Автобус із Києва доїжджає в Умань по одеській трасі за 3 – 4 години, квитки можна купити в інтернеті заздалегідь або запитати водія, чи є місця.

А от залізницею в Умань можна доїхати хіба що з Черкас, бо поїзди з Харкова, Одеси та Дніпра скасували.

Парку "Софіївка" буде 230 років у 2026-му / Фото Ірини Чеботнікової

Чим цікавий дендропарк "Софіївка" в Умані?

Парк заклали понад два століття тому. Станіслав Потоцький, відомий як Щєнсний (Щасливий), подарував його дружині, Софії Потоцькій. Ідею подала сама Софія, надивившись парків у європейських столицях.

Над подарунком працювали багато років: кріпаки під проводом Людвіга Метцеля створили тінисту та вигадливу "Софіївку" там, де не росли дерева, – на пустирі.

Завдяки Потоцьким у Російській імперії з'явилися тополі – саджанці замовляли з самої Італії. А в оранжереях вирощували ананаси, які потім продавали.



Всі ці камені спеціально привезли й гарно склали. Ставки також усі штучні / Фото Ірини Чеботнікової

За основу взяли сюжети античної міфології, зокрема мандри Одіссея. Тут навіть є підземна річка Ахеронт і нею можна пропливти на човні! Дуже символічно, від дитинства до старості.

Лайфхак, де сідати на подорож підземною річкою: дивіться відео

На жаль, доля самого Потоцького склалася нещасливо. Софія, заради якої він прагнув розлучитися з другою дружиною, була невірною і зрештою зрадила графу з його старшим сином.

Після смерті Потоцького росіяни назвали парк Царициним садом – і продовжили добудовувати його. Тоді ж уже наявний фонтан прикрасили величезною статуєю змії, яка потім стала візитівкою парку.

Зауважте, що під час дощу "Змія" не працює, та все одно вражає уяву.

Коротко про історію парку "Софіївка" в Умані: дивіться відео BBC

Цікаво! Узимку "Софіївку" можна відвідати абсолютно безплатно. Та на човнику вже не покатаєшся. Ліхтарів у парку нема, тож пускають тільки до п'ятої вечора. За бажання можна взяти екскурсію, для груп до 10 людей вона буде коштувати близько 700 гривень.



У туристичний сезон (приблизно з кінця березня до кінця листопада) вхід у парк платний.

Офіційних входів у парк три – із вулиці Київської неподалік автовокзалу, з боку Університету садівництва та головний по вулиці Садовій.



Вхід до "Софіївки" з боку Університету садівництва / Фото Ірини Чеботнікової

Площа "Софіївки" величезна, за один раз усього не подивитися. Працівники кажуть, що парк мальовничий у будь-яку пору року. Пізньої осені та взимку там дуже меланхолійно.

"Софіївка" у тумані: дивіться неймовірно атмосферні фото

Умань у 2025 році / Фото Ірини Чеботнікової

Що ще подивитися в Умані, окрім "Софіївки"?

Друга асоціація з Уманню після парку – святкування Рош-га-Шана. В місті існує єврейський квартал, де постійно проживають хасиди. Відповідно, там є кошерні магазини та заклади.

Але певні обмеження також є. По-перше, ціни – як в Ізраїлі. По-друге, більшість написів не дублюється українською. По-третє, там не всюди раді жінкам.

Якщо ви все ж наважилися відвідати єврейський квартал в Умані, найкраще піти на вулицю Туристів. Загалом квартал охоплює не одну вулицю, але Туристів – найбільш колоритна.

Взагалі знайомство з містом краще починати із "Софіївки", орендувавши квартиру в районі Київської. А вже потім, перекусивши просто в парку, іти по Садовій дивитися місто.



Педагогічний університет на Садовій / Вікіпедія

В іншому випадку є ризик не побачити багато гарних будівель на Садовій і головну частину єврейського кварталу, як це сталося з нами. Та натомість ми знайшли дещо інше.

Що ви бачите перед собою? Це скарб! / Фото Ірини Чеботнікової

Я ніколи не чула про торгові ряди в Умані, а їм, на хвилиночку, понад 200 років! Закладені ще Потоцьким, вони досі зберігають свій шарм, а головне – працюють. Дехто зробив ремонт із вагонкою усередині, але багато в кого ще можна побачити старовинні склепіння.



Так ходили на закупи наші пращури, коли ще не було супермаркетів – від однієї крамниці до іншої / Фото ReHerit

Звісно, на Другій світовій історія Умані не закінчується. Тут є музей Надії Суровцової – першої української жінки, яка стала доктором філософії. Під час сталінських репресій її ув'язнили на майже 30 років таборів ГУЛАГу. Після реабілітації Суровцова жила в Умані. Вона знала напрочуд багато людей, про яких згадала у своїх "Спогадах".

Оксана Забужко у квартирі Надії Суровцової: дивіться відео

Також варто відвідати краєзнавчий музей з його колекціями метеликів, жуків, пташиних яєць, картинну галерею з досить вправними роботами місцевих майстрів, музей культури та побуту Уманщини.

Художній музей розташований у будівлі костелу, тому похід туди за цілих 30 гривень досить медитативний. Обережно, дуже важкі двері! / Фото Ірини Чеботнікової

Якщо вдасться, зайдіть у НеМузей – будинок Файнштейна. Нас не відомо чому не пустили, мовляв, експозиція закрита.

Обов'язкові до відвідування підземелля Василіянського монастиря. Це єдиний збережений до сьогодні в Умані сакральний об'єкт греко-католицької церкви, який бачив багато подій і релігійно-етнічних конфліктів.

На екскурсії у підземеллях монастиря перехоплює дух: дивіться відео

І, нарешті, несправедливо буде змовчати про існування "Нової Софіївки" – фентезі-парку з динозаврами й інсталяціями. Ним то захоплюються, то хейтять його. Щоправда, туди потрібно купляти окремі квитки від основної експозиції дендропарку.

Що є в "Новій Софіївці" та Дінопарку: дивіться відео

Де зупинитися в Умані, які готелі є?

Найкращим рішенням буде винайняти квартиру біля "Софіївки", на букінгу досить багато варіантів.

Серед готелів гарним вибором буде River House з видом на озеро (іноді фігурує під назвою Park Hotel) і готель "Умань" у самому центрі. "Фортеця" розташована далі від центру. У Melania гарно, але вийде трохи дорожче.

Середня ціна на житло в Умані – 1000 – 1200 гривень за добу. До преміумсегмента належать LOMO, "Застава" та Forest Club Sherwood, останній вже у передмісті.

У самому парку є два готелі – "Софіївський" (ошатний фасад з вулиці Київської) і готель Національного дендрологічного парку "Софіївка" (з башточкою). Відгуки про них дуже суперечливі, всі деталі можна дізнатися на офіційному сайті парку.

Де поїсти в Умані дешево і не дуже?

Біля автовокзалу дуже багато закладів з їжею. Усі виглядають досить пристойно, та якщо хочеться пригод – до ваших послуг наметик із біляшами за 50 гривень.

Умань – рай для любителів недорогих їдалень. Багато закладів на околицях розраховані на подорожніх, але в центрі теж є варіанти дешевого обіду.



Обід у "Боніто", все в одну світлину навіть не вмістилося / Фото Ірини Чеботнікової

Недорогі їдальні в Умані:

"Боніто" – козирне розташування на вулиці Небесної сотні робить це місце обов'язковим для відвідування. Світло, чисто, вибір дуже великий. Наш середній чек на двох був 600 гривень, але ми були сильно голодні. Наїстися тут можна і за 200 гривень на людину.

"Їдальня" – нехай не введе вас в оману непретензійна назва і стара будівля! Всередині досить приємно, а о п’ятій вечора є купа м’ясних страв. І навіть качина ніжка. Вечеря на двох вийшла всього 350 гривень. Це топський топ, але сама їдальня трохи далі по вулиці в приватному секторі. Під час дощу будьте дуже обережні, бо йти доводиться або по багнюці, або по дорозі.

"Ферма" – новий заклад, куди доведеться трохи пройти. Ми не дійшли, але на їхній сторінці в інстаграмі все виглядає доволі апетитно.

Меню в їдальні "Ферма": дивіться відео

Якщо говорити про заклади на середній бюджет в Умані, це передусім Hugge зі сніданками весь день, вигадливими стравами та дуже приємним обслуговуванням. У залі, де випікають піцу, є розписи на італійську тему. Їжа дуже смачна!



Деруни з лососем у Hugge / Фото Ірини Чеботнікової

Другим у списку поставлю Avenue. Фото страв там гарні, але ціни кусаються. Гарний варіант пообідати до чи після "Софіївки", якщо ви біля входу/виходу по вулиці Київській.

PODOROG, найбільш інтер'єрне кафе біля автовокзалу, теж непоганий варіант. Там є деякі цікаві страви, хоч пательня з індичкою виявилася безбожно залитою соєвим соусом. Привітність офіціанток – як поталанить. Окремо хочу відзначити банер "Пам'ятай про ціну" на виході – це важливе нагадування.



Меню в кафе PODOROG / Фото Ірини Чеботнікової

Ну а якщо ви не рахуєте гроші, то вам в інстаграмний LOMO, Vrожай із панорамною терасою, Ben Chef і "Бістро пекаря".

Щодо кав'ярень, то, за моїми спостереженнями, Умань не з такої сім'ї. Тут немає культу десертів, за якими треба їхати через усе місто, хоча є заклади з гарними відгуками про власне каву.

Кав'ярні Умані, які варто відвідати:

LUME на березі ставу – найбільш інстаграмний заклад, який мені трапився. Там справді смачна кава і красиві сучасні десерти. І млинці-конструктори, в які можна додати купу всякого на свій смак. Місце популярне серед молоді, тому посидіти в тиші не вдасться.

Sokil cafe – смачні чуроси по 100 гривень і гарний інтер'єр. А ще металеві брелоки у вигляді темпера чи кавника всього по 200 гривень для вашого улюбленого баристи.

Три Ведмеді Ice Cream & Desserts Cafe – новий сучасний світлий заклад на Європейській, 33. Тут багато десертів з морозивом і варіацій холодної кави. Одна кулька сорбету коштує всього 30 гривень! Млинці з морозивом – близько 100 гривень.



Краєвид із LUME / Фото Ірини Чеботнікової

Коли краще їхати в Умань?

Ідеальними для відвідин Умані є будні дні. Кількість туристів у парку зростає пропорційно до теплої погоди та вихідних і свят. Якщо навіть у зливу "Софіївкою" гуляють великі групи школярів, то можна тільки уявити, який натовп збирається у вихідний. Подейкують, що черга на вхід забирає кілька годин.

Щоб побачити фонтани на Осташівському ставі, краще приїздити з травня по вересень. У дощ водограї не працюють, а свою роботу завершують 13 жовтня.

Уманські фонтани можуть посперечатися з вінницькими: дивіться відео

Тобто в Умань ідеально їхати в теплу погоду з травня по першу половину жовтня.

Що привезти з Умані?

Тут усе просто – звісно, "Умань.Пиво". Знаю-знаю, воно є й у вашому місті. Та в самій Умані новинки з'являються швидше. А щось може бути й дешевше.



Фірмове уманське пиво смачне і дешеве / Фото Ірини Чеботнікової

"Умань.Хліб" ми якось не вподобали, але є різні магазинчики з випічкою. Окрім магнітиків, з нами додому поїхала італійська ковбаса з вишнею із магазину європейських товарів.

То чи варто їхати в Умань на кілька днів?

Якщо ви "масовий турист" – то ні, це не ваш варіант. Тут нема розмаю розваг або розкішних готелів, як у великих містах. Можете обмежитися хіба що "Софіївкою".

Якщо ви шукаєте чогось автентичного, нетипового і готові до відкриттів – однозначно так! Уманці люблять своє місто, це відчувається. У "Софіївці" телефоном мені розповіли більше деталей, ніж я запитувала. Заповідник "Стара Умань" водить театралізовані екскурсії. На історичних будинках є QR-коди, які ведуть на дуже доступно написані статті (це так зване ознакування).

Цікаво, що архітектурний ансамбль міської забудови Умані – один з найкращих на Подніпров'ї, тут 20 відсотків пам'яток історії та архітектури всієї Черкащини. Цей регіон ключовий для розуміння складної взаємодії українців, євреїв і поляків.

Деякі з історичних дверей Умані: дивіться відео

В Україні не так багато таких єврейських місць і таких великих парків. І, звісно, не всюди так добре збереглася історична забудова, а особливо двері. Тож ваші соцмережі будуть повні атмосферних фото, а всі питатимуть, де це.