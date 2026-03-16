Вона скромніша, старіша та має зовсім іншу історію. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це докладніше.

Черкаська Батьківщина-мати: чому мало хто помічає цей монумент?

У Черкасах височіє над містом на Пагорбі Слави цей особливий монумент. Він дивиться на Дніпро так само, як її знаменитіша сестра у столиці, і це Батьківщина-мати.

Це бронзова скульптура жінки-матері у 10 метрів. Обидві руки підняті вгору, у правій можна побачити чашу з Вічним вогнем, а ліва долоня розгорнута до ритуальної площі у жесті благословення.

Батьківщина-мати у Черкасах / Фото miishynin

Статуя розташована у самому серці Черкас, а сам Пагорб Слави – це не просто підвищення, а насипний курган у 10 метрів заввишки. Під ним поховані близько тисячі воїнів, полеглих під час оборони міста у Другій світовій війні – тут є й гранітна стіна з їхніми іменами.

Власне, Меморіальний комплекс "Пагорб Слави" зводили саме на пам'ять про мешканців міста, загиблих під час оборони Черкас від нацистських загарбників. Відкрили його у 1967 році, а повністю завершили тільки через 8 років – у 1975.

Є тут і гіркий підтекст, як зазначає hukach.com. Заради будівництва монумента червона влада знищила давньослов'янське городище, залишки Черкаської фортеці й Свято-Троїцьку церкву, що стояли на Замковій горі задовго до радянських часів.

Зауважимо, що черкаська Батьківщина-мати зараз під загрозою – кілька років тому стало відомо, що монумент критично нахилився вправо, кут нахилу досяг 6 градусів. Ще два – і конструкція може впасти. Через воєнний стан роботи з порятунку просуваються повільно.

