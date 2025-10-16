В Україні є безліч пам'яток, які вирізняються своєю унікальністю серед усієї Європи. Сьогодні ми розповімо про одну з них: в цьому місці можна відчути справжню гармонію східної духовності, спокій та силу енергії. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись всі деталі від 24 Каналу з посиланням Вікіпедію.

Чим унікальний храм Білого Лотоса у Черкасах?

Серед мальовничих куточків Черкас прихований храм Білого Лотоса – місце, яке вражає не лише своєю архітектурною красою, а й незвичайним поєднанням духовності, бойових мистецтв та символізму. Заснований у 1988 – 1990 роках Володимиром Скубаєвим. Після тривалого паломництва до Лаосу, храм став реплікою буддійського храму з Південно-Східної Азії та водночас школою, де можна навчатися муай-тай, кунг-фу за ексклюзивною технікою, йозі, практикам правильного дихання, а також проводити чайні церемонії. Наразі ця святиня – це не просто архітектурна пам'ятка, а найбільший буддійський храм у Європі.

Двері храму прикрашені драконами / фото Вікіпедія

Разом із тим, Білий Лотос неодноразово ставав предметом суперечливих оцінок: спільнота Скубаєва поєднує елементи буддизму, індуїзму, християнства та давньолаоських бойових шкіл, що дехто вважає нетрадиційним підходом або навіть культом. Для більшості студентів і відвідувачів основною мотивацією залишається навчання бойовим мистецтвам і знайомство з унікальною філософією храму, а не духовне просвітлення. Це місце особливо цікаве для тих, хто прагне відчути атмосферу містики, зануритися у символіку східних традицій і водночас спробувати власні сили у бойових практиках.

Що цікавого побачити у храмі?

Як зазначає Discover, перед головною святинею Білого Лотоса розташована Біла ступа, яка символізує жіночу енергію, Всесвіт та земні стихії. Їй протистоїть Чорна ступа – уособлення чоловічої енергії, під якою знаходиться пірамідальна кімната з каменем космічного походження Бен-Бен, вершина якого спрямована вниз. Вважається, що сильна енергія цих споруд здатна заряджати відвідувачів позитивною енергією та навіть зцілювати.

У дворі храму розташована вівтарна стіна з центральною статуєю Будди та двома воротами, що символізують два життєві шляхи: присвятити себе служінню іншим або зосередитися на власному вдосконаленні. На землі викладено зображення сонця з вісьмома променями, яке уособлює вісім канонів буддійського шляху: духовний орієнтир для тих, хто прагне знайти гармонію та внутрішній спокій. Статуя Будди у внутрішньому дворику храму / фото Вікіпедія

На території храму можна побачити також двох кам'яних воїнів, привезених з Лаосу, яким понад 7 тисяч років. На вершині будівлі височіє старовинний 300-річний дзвін, звучання якого, за віруваннями, очищує душу.

Архівні документи свідчать, що на цьому місці ще 7 тисяч років тому існував храм: під час підготовки фундаменту було знайдено камінь із зображенням Будди у масці воїна. Ці легенди та історичні знахідки створюють особливу атмосферу сакральності, що робить храм Білого Лотоса унікальним місцем для відвідувачів і туристів.

Адреса розташування: Черкаська область, узвіз Івана Франка, 4, Черкаси

