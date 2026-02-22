Мовиться про Канів у Черкаській області. З посиланням на peek.com розповідаємо про нього докладніше.

Тут виріс перший український флотоводець Самійло Кішка: що подивитись у Каневі?

Самійло Кішка народився близько 1530 року у шляхетській сім'ї у Каневі, і вже з 1550 року почав брати участь у походах. Зокрема, у війську знаменитого Дмитра Вишневецького, в якому й набув бойового досвіду та козацьких навичок, як зазначає kaniv.net.

Зрештою Кішка став першим, можна сказати, адміралом, який відкрив козацькому флоту широкий шлях у Чорне море. Він вдосконалив і пристосував козацьку чайку до морських походів, створив тактику бою козацької ескадри з турецьким флотом та тактику штурму морських фортець.

До прикладу, зібравши флот, Самійло вперше вийшов у Чорне море у 1567 році та протягом двох років штурмував кримське місто Козлов (нині Євпаторія). А ще придунайські міста Ізмаїл, Кілію, Білгород та Очаків, і громив турецькі галери в морі.

Сам Канів – давнє місто, вперше згадане у літописах під 1078 роком. А чим же славиться воно у наші дні? Передовсім, це місце останнього спочинку Тараса Шевченка. Національний заповідник тут охоплює Тарасову гору з могилою поета, Успенський собор, музей "Тарасова світлиця" та парк скульптур "Шевченкова алея".

У музеї зберігають посмертну маску Кобзаря, особисті речі Шевченка, колекцію бандур, велетенський вишитий портрет поета та коване листя з декоративного вінка, покладеного на його труну в Петербурзі. А ще тут прекрасні краєвиди на річку Дніпро.

Також варто побувати у Канівському природному заповіднику, де є червонокнижні рослини, вікові дуби, лосі, кабани, орли й чорні лелеки. Він займає понад дві тисячі гектарів. У Музеї природи тут зберігають унікальні експонати – скам'янілі зуби, бивні мамонтів, роги гігантських оленів, зуби акули ламни та колекцію метеликів.

Цікаві факти про Канів та краєвиди сучасного міста: дивіться відео gotogetherwithABud

Серед культових споруд Канева вирізняється дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці XVI століття, відновлена за наказом Івана Мазепи після татарської навали. Вигляд церкви відтворили завдяки малюнкам французького художника Жана-Анрі Мюнца.

Але головною архітектурною пам'яткою Канева є Успенський собор, збудований київським князем Всеволодом у 1144 році. Спочатку він був Георгієвським, але пізніше храм переосвятили на Успіння Богоматері. У 1239 році орда зруйнувала Канів, проте собор частково уцілів – відбудували святиню у XVI столітті.​

Гіди розповідають про оборону собору від турецько-татарської армії у 1678 році під керівництвом архімандрита Макарія. Тоді вороги обклали собор дровами й соломою та підпалили, а захисників піддали жорстоким тортурам. Макарія канонізували як чудотворця та мученика, і нині поряд із собором стоїть йому пам'ятник.

