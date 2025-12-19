Нині це частина Національного історико‑культурного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка". 24 Канал із посиланням на IGoToWorld розповість про це докладніше.
Що чекає туриста у Моринцях – батьківщині Кобзаря?
Саме тут, у Моринцях, 9 березня (чи 25 лютого за старим стилем) 1814 року у родині кріпаків Григорія та Катерини Шевченків з'явився на світ майбутній Великий Кобзар. Це село у Черкаській області, де зараз є музей Тараса Шевченка.
Моринці розташовані за приблизно 60 кілометрів від Черкас. Як зазначає museum-portal.com, створити тут хату-музей, яка б відтворювала інтер'єр часів Шевченка, запропонував у 1964 році знаменитий український митець Іван Гончар. Але втілили цю думку лише у 1989.
Відтак у селі з кінця 1980‑х діє цей музей Тараса Шевченка. У комплексі є кілька цікавинок:
Це реконструйований двір його діда по матері, козака Якима Бойка, де й жила родина на момент народження Тараса. У хаті відтворені інтер’єри початку XIX століття – піч, дерев'яні лави, скрині, ткацький верстат, домашній посуд. Усе максимально наближене до побуту селянської родини Шевченків.
А поруч – хата діда Якима й хата дяка, де Тарас навчався грамоти. На подвір'ї стоїть пам'ятник юному Шевченкові, а також монумент його матері Катерині з немовлям на руках – нагадування про ранню сирітську долю поета.
У 1992 році на базі музеїв у Моринцях, сусідніх Шевченковому (колишня Кирилівка) та Будищах створено державний історико‑культурний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка". Згодом йому дали статус національного.
Сучасному туристу Моринці пропонують не тільки екскурсію хатою‑музеєм, а й тематичні заходи. До Шевченкових днів і Дня Незалежності тут відбуваються літературні свята, концерти, квести для школярів.
Туроператори формують одноденні шевченківські тури з заїздом у Моринці, Шевченкове та Канів. Так можна пройти шлях поета від народження й дитинства до місця останнього спочинку.
Які ще літературні туристичні магніти України варто відвідати?
Великі Сорочинці на Полтавщині. Тут працює літературно‑меморіальний музей Миколи Гоголя – відновлена садиба Гоголів‑Яновських із будинком, флігелем, парком і експозицією про дитинство та творчість письменника.
Нагуєвичі на Львівщині. А тут розташований історико‑культурний заповідник з хатою батьків Івана Франка, криницею, кузнею й лісовими стежками, пов'язаними з дитинством Каменяра. Ця локація завжди у топі найбільш відвідуваних літературних музеїв країни.