За мапою "Лесині маршрути" літературознавиці Віри Агеєвої, Леся відвідала понад 20 міст Європи, Азії та Африки. 24 Канал із посиланням на "Локальну історію" розповість про це докладніше.

Які країни й міста відвідала Леся Українка за свої понад 20 поїздок?

Перша закордонна подорож Лесі припала на 1891 рік, і вона була до Відня – з матір'ю на консультацію лікарів. Жінка захопилася театрами, музеями та архітектурою: "Та вже такого розкішного міста, як Відень, може, й у світі нема".

У 1894 вона поїхала до Болгарії в гості до дядька Михайла Драгоманова у Софії. А там познайомилася з місцевою культурою й написала вірш "Ой, чи так красно в якій країні", де порівняла красу Волині з болгарськими краєвидами.

У 1899 році Леся лікувалася у Берліні. Місто надихнуло її на роздуми про європейське життя. Далі Італія стала однією з улюблених: у 1901 Леся відпочивала в Сан-Ремо на віллі "Наталія", у 1902 – в Генуї, Ліворно, Неаполі та Палермо. Тоді ж відвідала Швейцарію, зокрема Берн і Цюрих.

У 1903 Леся побачили Тбілісі та Батумі на Кавказі, там вона лікувалася мінеральними водами й описувала грузинську гостинність. А справжньою екзотикою став Єгипет – у 1909 та 1911 роках вона побачила Каїр, піраміди та Сфінкса: "Живі очі, він немов бачить вічність".

Як зазначає omore.city, саме у Єгипті Леся закінчила підручник "Стародавня історія східних народів", та у неї народився задум "Лісової пісні". Там, серед давньоєгипетських божеств, дозріли образи наших рідних водяників, лісовиків та мавок.

Влітку 1907 Леся Українка навіть побувала у Петербурзі. Загалом подорожі її охопили щонайменше Австрію, Німеччину, Болгарію, Італію, Швейцарію, Грузію та Єгипет.

А які улюблені місця відпочинку Лесі в Україні?