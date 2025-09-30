Це у Житомирській області. І 24 Канал із посиланням на "Музейний портал" розповість про місто Звягель та музей Лесі Українки докладніше.
Дивіться також Невідомі музеї України, про які не знають туристи: чому їх варто відвідати
Тут народилася Леся Українка: що подивитися у Звягелі у 2025?
Леся Українка народилася у Звягелі, тут минули її перші 8 років її життя. У цей період формувалися риси світогляду, любов до рідного Полісся та прагнення творити для народу.
Та сьогодні Звягель – це не тільки історична батьківщина Лесі, а й сучасний культурний осередок із цікавими подіями та локаціями. Ось щонайменше 10 причин побачити це місто на власні очі:
- Звягельське городище. Це археологічна пам'ятка національного значення X – XIII століть, залишки давнього міста Возвягля та земляних валів із чудовою панорамою річки Случ.
- Руїни замку князів Острозьких. Це оборонна пам'ятка XVI століття, що була частиною системи протистояння під час битви з татарами. Нині її використовують для екскурсій і квестів.
- Палац Мезенцева. Це унікальна архітектурна споруда з елементами бароко, ренесансу й класицизму, побудована на мальовничому березі річки в XIX столітті.
- Дендрологічний парк і набережна Случі. Гарне місце для прогулянки серед старовинних дерев, відпочинку біля води, а також для активного туризму та фотосесій.
- Миколаївська церква – один із найстаріших храмів регіону, кам'яна святиня з унікальною історією та інтер'єром.
- Літературно-меморіальний музей Лесі Українки – у будинку, де та народилася та провела дитинство. Тут збережено інтер'єри та особисті речі родини Косачів, зокрема можна побачити копію метричної книги із записом про народження Лесі, автентичний національний костюм та чашечку з Італії, як зазначено на сайті Звягельської міськради.
Звягель – серце Поліського краю і місце народження Лесі Українки: дивіться відео TourdeUkraine
- Щороку у Звягелі проводять всеукраїнські поетичні й мистецькі фестивалі, присвячені до дня народження Лесі Українки – "Лесині джерела", а також інші тематичні події.
- Звягель – чудова точка початку подорожі "Лесиними шляхами". Тобто місцями, де жила та творила видатна українка.
- Пам’ятник-погруддя поетеси на подвір'ї музею – він став символом міста й популярним місцем для фото. Загалом центр міста прикрашають сучасні мурали із зображенням Лесі Українки та її цитатами.
- Місцева атмосфера ХІХ століття – тут можна побачити старий сад, криницю та двір родини Косачів. У Звягелі діє туристичний маршрут за життям Лесі Українки – екскурсії охоплюють пам’ятки родини та старовинні вулиці та місця, пов'язані з її дитинством.
Які ще цікаві локації, пов'язані з Лесею Українкою, варто побачити?
У селі Колодяжне на Волині, де Леся Українка провела багато років, працює унікальний музейний комплекс. Це дві будівлі родини Косачів, так звані Сірий і Білий будиночки. Там письменниця створила свої перші твори.
Озеро Нечимне на Волині – воно стало прообразом чарівного лісу для драми-феєрії "Лісова пісня". У селі неподалік діє Музей "Лісової пісні" з інтерактивними експозиціями та театралізаціями сюжетів твору Лесі Українки.