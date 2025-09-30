Це у Житомирській області. І 24 Канал із посиланням на "Музейний портал" розповість про місто Звягель та музей Лесі Українки докладніше.

Тут народилася Леся Українка: що подивитися у Звягелі у 2025?

Леся Українка народилася у Звягелі, тут минули її перші 8 років її життя. У цей період формувалися риси світогляду, любов до рідного Полісся та прагнення творити для народу.

Та сьогодні Звягель – це не тільки історична батьківщина Лесі, а й сучасний культурний осередок із цікавими подіями та локаціями. Ось щонайменше 10 причин побачити це місто на власні очі:

Звягельське городище. Це археологічна пам'ятка національного значення X – XIII століть, залишки давнього міста Возвягля та земляних валів із чудовою панорамою річки Случ.

Руїни замку князів Острозьких. Це оборонна пам'ятка XVI століття, що була частиною системи протистояння під час битви з татарами. Нині її використовують для екскурсій і квестів.

Палац Мезенцева. Це унікальна архітектурна споруда з елементами бароко, ренесансу й класицизму, побудована на мальовничому березі річки в XIX столітті.

Дендрологічний парк і набережна Случі. Гарне місце для прогулянки серед старовинних дерев, відпочинку біля води, а також для активного туризму та фотосесій.

Миколаївська церква – один із найстаріших храмів регіону, кам'яна святиня з унікальною історією та інтер'єром.

Літературно-меморіальний музей Лесі Українки – у будинку, де та народилася та провела дитинство. Тут збережено інтер'єри та особисті речі родини Косачів, зокрема можна побачити копію метричної книги із записом про народження Лесі, автентичний національний костюм та чашечку з Італії, як зазначено на сайті Звягельської міськради.

Щороку у Звягелі проводять всеукраїнські поетичні й мистецькі фестивалі, присвячені до дня народження Лесі Українки – "Лесині джерела", а також інші тематичні події.

Звягель – чудова точка початку подорожі "Лесиними шляхами". Тобто місцями, де жила та творила видатна українка.

Пам'ятник-погруддя поетеси на подвір'ї музею – він став символом міста й популярним місцем для фото. Загалом центр міста прикрашають сучасні мурали із зображенням Лесі Українки та її цитатами.

. Місцева атмосфера ХІХ століття – тут можна побачити старий сад, криницю та двір родини Косачів. У Звягелі діє туристичний маршрут за життям Лесі Українки – екскурсії охоплюють пам’ятки родини та старовинні вулиці та місця, пов'язані з її дитинством.

Які ще цікаві локації, пов'язані з Лесею Українкою, варто побачити?