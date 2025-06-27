Якщо Карпати відомі лісистою місцевістю та мальовничими озерами, то Кримські горі – безлісими вершинами й таємничими печерами. 24 Канал розповідає цікаві факти про південні українські вершини, які ви могли не знати.

Зверніть увагу Чому в Кримських горах так багато печер і як вони утворилися

Цікаві факти про Кримські гори

Найвища точка – Роман-Кош

Гора Роман-Кош розташована в Головному пасмі Кримських гір, і є найвищою також Кримського півострова. Її висота сягає 1545 метрів. З вершини Роман-Кош відкривається панорамний вигляд на Чорне море та Азовське моря, а також краєвиди Сімферополя та Бахчисараю.

Кримські гори – світ печер

У Кримських горах налічується до 900 карстових утворень – це печери, колодязі та шахти. Найвідомішими печерами Криму є Мармурова та Кизил-Коба, або Червона печера. Вони розташовані в Сімферопольському районі.

Мармурова печера зарахована до переліку 7 чудес України, а Червона печера є найдовшою в Україні.



Червона печера / Фото Google Maps

У Криму багато безлісих вершин

Їх називають яйлами – це пласкі "голі" місцини в Кримських горах, які колись використовували як гірське пасовище.

На відміну від звичайних гірських хребтів, яйли не є гостроверхими. Там можна легко прокладати стежки й навіть дороги.

Невеликі яйли пастухи використовували кілька днів поспіль, а на великі – могли поселятися на ціле літо. Найвищі безлісі гори розташовані між Ялтою та Алуштою.

Тут є найглибший каньйон України

Великий каньйон Криму – гігантська розколина у вапняковій долині річки Аузун-Узень. Його глибина становить аж 320 метрів, що є рекордним показником в Україні.

У центрі каньйону розташоване мальовниче блакитне озеро, яке називають "Озеро Любові", а неподалік від нього є водоспад "Срібні струмені".

Важливо! На жаль, через російську окупацію Криму відвідування півострова наразі не можливе. Проте дуже важливо не забувати про його природні та культурні скарби, адже це частина української спадщини.