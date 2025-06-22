Найвищою точкою у Кримській системі й загалом на півострові Крим є Роман-Кош. Її висота становить 1545 метрів, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про Роман-Кош – найвищу гору в Криму
Роман-Кош розташований в гірському масиву Бабуган-яйла. Саме тут розташовані майже всі "півторатисячники" кримських гір, тобто найвищі гори висотою близько 1,5 метра в Кримській системі.
Історично гора мала назву Орман-Кош. Вона утворилася від тюркських слів orman та qoş. Orman означає "ліс", а qoş трактують як "тимчасове житло чабанів" чи "загін". Очевидно, виникнення назви пов'язано з тим, що колись одним і основних зайнятостей місцевого населення було випасання худоби на плоскогір'ях.
Гора Роман-Кош / Фото "Вікіпедія"
Вершина розташована на території Кримського природного заповідника та нагадує невеликий пагорб на високогірному плато.
Згідно з даними деяких джеред, наприклад військових карт 1980-х років, геодезична висота гори Роман-Кош становить 1547 метрів. Однак у краєзнавчій та іншій популярній літературі вказано саме 1545 метрів.
Місцевість на горі Роман-Кош / Фото Wikimapia
З Роман-Коша відкривається вигляд на ліси Кримського природного заповідника. А вдалині можна побачити такі великі міста, як Сімферополь і Бахчисарай. Також видніються й інші вершини Криму, зокрема Еклізі-Бурун та Кемаль-Егерек. Моря, на жаль, з цієї точки не видно.
Гора Роман-Кош: карта
На південних схилах гори бере початок річка Путамиш, що впадає в Чорне море.
Важливо! На жаль, через російську окупацію Криму відвідування півострова наразі не можливе. Проте дуже важливо не забувати про його природні та культурні скарби, адже це частина української спадщини.