А мовиться тут про Городок. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Чому варто туристу заїхати у Городок під Львовом?

Попри скромні розміри, Городок посідає помітне місце серед цікавих міст Львівщини. Зокрема, через поєднання водної теми, давньої сакральної архітектури й легенд про королів та письменників.

Одну з них місцеві розповідають про Івана Франка. Мовляв, той ледь не втопився тут у Городоцькому ставі, який на межі ХІХ – ХХ століть був культовою відпочинковою локацією на Галичині.​

Так, Городок колись приваблював відпочивальників і спортсменів з усього краю, тут відбувалися змагання, водні розваги й літні пікніки. У цьому контексті й з'явилася легенда – що Франко, який часто бував у навколишніх селах, також відвідував Городок і під час купання в ставі ледве не пішов під воду, та його врятували.

Прямих документальних підтверджень цього епізоду немає, але історію активно цитують сучасні медіа й туристичні тексти. Відтак із часом вона стала ніби й частиною історії міста.​

Сьогодні від старого ставу не залишилися навіть обриси, однак річка Верещиця й далі формує образ Городка як "міста на воді". Історичні храми стоять на терасах над заплавою, а прогулянки набережними й містками входять у сучасні маршрути вихідного дня зі Львова.

Туристичні путівники радять поєднувати візит з оглядом головних пам’яток – костелу Воздвиження Чесного Хреста, а це один із найстаріших готичних храмів України, згаданий ще за Владислава Ягайла, та церкви Благовіщення XVII століття. І ще, звісно, міської ратуші.​

Як зазначає портал castles.com.ua, добиратися у Городок просто, туди зі Львова їздять багато маршруток. Тільки зверніть увагу, що виходити у цьому старовинному поселенні треба не одразу біля знаку "Городок", а аж за кілька кілометрів – де стоїть старовинний костел із цегли.

Для мандрівників, які полюбляють "місця, де нічого не відбувається, але багато чого відчувається", Городок стане саме таким. З тихою річкою, старими мурами й незвичайною історією.

