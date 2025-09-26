Але звідкіля ж Іван Франко? Розберімось разом з 24 Каналом. З посиланням на Український інститут національної пам'яті ми розповімо, де народився "Каменяр" та чому варто відвідати його малу батьківщину.

Де народився Іван Франко?

Народився Іван Франко 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі, що на Львівщині. Нині мовиться про Дрогобицький район. З'явився на світ він у сім'ї селянина-коваля Якова Франка, а також Марії Кульчинської, котра походила з роду збіднілої шляхти.

Якщо їхати від центру Львова, то Нагуєвичі розташовані за майже 90 кілометрів. У дорозі, згідно з картами Google, ви проведете 1 годину та 30 хвилин. І в цьому селі точно є чим зайнятись.

У Нагуєвичах Іван Франко провів своє дитинство. Часто він навідувався до села під час навчання як у Дрогобичі, так і у Львові. Згодом сюди ж він приїздив, щоб відпочивати зі своєю сім'єю, а також працювати.

Що подивитись у Нагуєвичах?

Ресурс "Карпати.Info" пропонує кілька локацій, які варто відвідати у Нагуєвичах. Мовиться про:

дерев'яну церкву 1801 року Перенесення Мощів Святого Миколи, яку, за переказами, спорудили на місці давнішого монастиря, який близько 1600 року спалили татари;

заповідну зону "Стежка Івана Франка", де можна побачити цілу низку персонажів з творів "Каменяра", вирізьблених з дерева;

дуб Франка, який на початку літа впав на автобус.

Але найважливіше, що ви зобов'язані відвідати у Нагуєвичах – Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Музей Івана Франка у Нагуєвичах / Фото myroslava_manyukh та leonid.martynchyk

Сам цей заповідник створили 10 березня 1994 року. До нього входять:

садиба батьків Івана Франка;

музей Івана Франка;

скульптурна композиція "Іван Франко і світова література";

а також художньо-меморіальний комплекс "Стежка Івана Франка", про яку ми згадували вище.

Основою музею "Садиба Івана Франка" став етнографічний нарис-спогад "Моя вітцівська хата", написаний у 1913 році. У ньому Іван Франко описував батьківську садибу. Розповів про зовнішній і внутрішній вигляд кожної з будівель: і школи, і шопи, і шпихліру (сховища зерна), і кузні з ковальським міхом, який належав його батькові, і стодоли, і стайні.



Кузня у музеї Франка у Нагуєвичах / Фото Назарія Лазура

У садибі ви зможете побачити речі, якими користувались у побуті, посуд, одяг часів "Каменяра". Тут же зберігають цінні для родини Франків реліквії: дитячу колиску, дзеркало у дерев'яній оправі, мисник та інші.



Елементи побуту у будинку Франка / Фото Назарія Лазура

А вже через дорогу можна побачити двоповерхову споруду. У ній розміщена літературна експозиція музею Івана Франка. Тут же можна побачити матеріали про його життя та творчість як у Нагуєвичах, так і у Дрогобичі.



Інтер'єр літературної експозиції музею Івана Франка / Фото Назарія Лазура

Це цікаво! Одним з найцінніших експонатів у музеї є "золота книга" Дрогобицької нормальної школи. У ній зафіксоване прізвище Івана Франка, а також його прижиттєві видання творів.

А ще тут можна побачити посмертну маску Івана Франка. Зізнаємось, видовище не з найприємніших.



Посмертна маска Івана Франка у Нагуєвичах / Фото Назарія Лазура

